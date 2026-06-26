Así quedó la tabla de posiciones del grupo H, por el Mundial 2026, tras España 1-0 Uruguay

Uruguay quedó eliminado del Mundial después de que un grave error del portero Fernando Muslera regalara a España una victoria por 1-0 en Guadalajara, asegurando así el primer puesto del Grupo H.

Un disparo flojo de Alex Baena se le escapó de las manos a Muslera, convirtiéndose en el único gol del partido y permitiendo a España evitar un enfrentamiento en dieciseisavos de final contra Argentina.

En su lugar, los campeones de Europa se medirán a Austria o Argelia el próximo jueves en Los Ángeles.

La derrota de Uruguay permitió a Cabo Verde, equipo debutante, asegurarse el segundo puesto y un enfrentamiento contra Lionel Messi y los vigentes campeones, gracias a un empate 0-0 frente a Arabia Saudita.



España vs Uruguay en el Mundial AFP

Publicidad

Uruguay, bicampeón mundial, se convierte en el equipo de mayor renombre en quedar eliminado en la fase de grupos; esta derrota puso el broche final a un torneo desastroso para Marcelo Bielsa y su plantilla.

Tras los empates ante Cabo Verde y Arabia Saudita, surgieron noticias sobre una rebelión interna en la concentración uruguaya, con jugadores clave —incluido Federico Valverde, del Real Madrid— enfrentándose a Bielsa por sus planteamientos tácticos.

Publicidad

El rey Felipe de España estuvo presente en el estadio, pero el único duelo de la fase de grupos entre dos selecciones que ya habían ganado el Mundial resultó ser una gran decepción.

La inclusión de Lamine Yamal en el once inicial había revitalizado el ataque español en la goleada por 4-0 ante Arabia Saudita, después de que "La Roja" comenzara el torneo de forma poco convincente con un empate sin goles frente a Cabo Verde.

Sin embargo, otra actuación ofensiva poco fluida deja a Luis de la Fuente con mucho en qué pensar antes de que comiencen las eliminatorias este domingo.

Muslera, héroe de la campaña uruguaya que alcanzó las semifinales en 2010, ya había sido responsable de los dos goles de Cabo Verde en el empate 2-2 anterior.

Publicidad

En Guadalajara, España apenas había inquietado la portería uruguaya hasta que, en el minuto 42, el guardameta de 40 años permitió que el disparo de Baena —tras un centro de Marcos Llorente— se colara lentamente en la portería.

Para colmo de males para Uruguay, el centrocampista del Manchester United Manuel Ugarte se lesionó durante la jugada del gol y tuvo que ser retirado en camilla con lo que parecía ser una lesión grave de rodilla.

Publicidad

Bielsa sustituyó a Muslera por Sergio Rochet en el descanso y tomó una decisión aún más audaz al retirar del campo a Valverde cuando se cumplía la hora de juego. De la Fuente también recurrió al banquillo, y la entrada de Dani Olmo y Fabián Ruiz finalmente insufló vida al juego de España.

Olmo debió haber estado más acertado cuando envió el balón por encima del larguero tras una genialidad aislada de Yamal, quien le había servido el remate a su compañero del Barcelona.

Yamal fue sustituido a falta de 15 minutos para el final, continuando así la gestión de sus minutos de juego tras una lesión en los isquiotibiales que puso fin prematuramente a su temporada con el club.

Su sustituto, Ferran Torres, debió haber ampliado la ventaja a cinco minutos del final, pero estrelló el balón en el travesaño cuando solo tenía al portero por delante.

Publicidad

El pésimo torneo de Uruguay quedó patente cuando Agustín Canobbio vio la tarjeta roja directa en el tiempo añadido tras una entrada temeraria sobre Pau Cubarsí.

España, señalada como una de las favoritas antes del torneo, acumula ya 34 partidos oficiales sin conocer la derrota y aún no ha encajado ningún gol en el Mundial.

Publicidad

Sin embargo, en marcado contraste con el juego ofensivo deslumbrante exhibido por selecciones como Francia, Argentina y los Países Bajos, «La Roja» aún no termina de convencer en su búsqueda de un segundo título mundial.

Así quedó la tabla de posiciones en el grupo H: