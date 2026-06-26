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Gol Caracol  / Cabo Verde hizo historia y clasificó a dieciseisavos de final del Mundial; 0-0 con Arabia Saudita

Cabo Verde hizo historia y clasificó a dieciseisavos de final del Mundial; 0-0 con Arabia Saudita

En el grupo H, Cabo Verde empató con Arabia Saudita y avanzó como segunda, dejando eliminada a la Uruguay de Marcelo Bielsa.

Por: EFE
Actualizado: 26 de jun, 2026
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Cabo Verde celebrando su clasificación.
Cabo Verde celebrando su clasificación.
afp.

La selección de Cabo Verde hizo historia este viernes y, con un empate 0-0 contra Arabia Saudita en el NRG Stadium de Houston unido a la derrota de Uruguay contra España, se clasificó para los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, en los que se cita con la Argentina de Lionel Messi.

En el primer Mundial de su historia, Cabo Verde avanzó como segundo del grupo H, detrás de España (7 puntos) y por delante de Uruguay (2) y Arabia Saudí (2).

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Lo hizo como invicto, tras cosechar un 0-0 ante España, un 2-2 ante Uruguay y un 0-0 ante Arabia, para alimentar el sueño del pequeño país africano, de tan solo medio millón de habitantes.

Demostró madurez Cabo Verde, que interpretó el partido con inteligencia, sin apresurar ni forzar jugadas, defendiendo con orden y esperando el momento para atacar.

Sabía que su partido se jugaba en dos campos. En Houston, contra Arabia Saudí, pero también con un aliado en Guadalajara, pues una victoria de la Roja contra Uruguay le permitiría avanzar incluso con un empate.

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Arabia Saudí no tenía ese lujo. Estaba obligada a ganar a Cabo Verde para tener opciones de pase de ronda, y el partido del NRG Stadium se desarrolló en un ambiente dividido entre el fútbol y la espera.

No faltaron choques físicos, con una amarilla por selección en los primeros nueve minutos y una grave lesión sufrida por Hassan Al-Tambakti a la media hora de partido, que le obligó a dejar el terreno de juego en camilla.

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No hubo reales oportunidades de gol y la mayor emoción de la primera mitad llegó cuando las pantallas gigantes del estadio mostraron el gol anotado por España a Uruguay.

La diana de Baena dejaba momentáneamente segundo a Cabo Verde, y permitía a Arabia alcanzar la segunda plaza con una victoria. Todo quedaba por decidirse al descanso, con el 0-0 en el luminoso.

Cabo Verde fue el equipo que más buscó el gol, aunque curiosamente el que más lo necesitaba era Arabia, y lo rozó en tres oportunidades en la segunda mitad.

Laros Duarte perdonó la primera en el 75 en un mano a mano con el portero y, diez minutos después, la tuvo Pina, con un remate desde la frontal del área que se topó con la defensa saudí.

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La última oportunidad fue para Garry Rodrigues, en el último suspiro, quien falló la volea de la victoria.

No cambió la historia para Cabo Verde. A los poco segundos del pitido final en Houston llegó la noticia del 1-0 final de Guadalajara entre España y Uruguay.

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Y para Cabo Verde se desató la fiesta para una de las hazañas deportivas más inesperadas de siempre.

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