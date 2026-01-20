Así quedó la tabla de posiciones en Champions League tras goleadas de Real Madrid y Arsenal

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La séptima jornada de la Champions League tuvo marcadores que empezaron a sentenciar la competencia, como el 6-1 del Real Madrid de España sobre el Mónaco y el 1-3 como visitante del Arsenal de Inglaterra 1-2 sobre el Inter de Milán de Italia, victorias que enviaron a ambas escuadras en la siguiente instancia.
Entre tanto, el Manchester City de Inglaterra cayó 3-1 en Noruega frente a Bodo/Glimt y aplazó su clasificación directa a octavos de final.
Mientras que el PSG de Francia, vigente campeón, hizo lo propio al perder 2-1 de visitante con el Sporting Lisboa de Portugal, elenco que tuvo como gran figura al colombiano Luis Javier Suárez, que se fue de doblete.
La programación se completará el miércoles 21 de enero con 9 contiendas más, entre las que se destacan la reaparición del ‘cafetero’ Luis Díaz con el Bayern Múnich de Alemania contra Royale Union de Bélgica y los choques Juventus vs. Benfica, Marsella vs. Liverpool y Slavia Praga vs. Barcelona, entre otros.
Los 8 primeros de esta fase se instalarán directamente en octavos de final, mientras que los que ocupen las casillas 9 a la 24 afrontarán la ronda de ‘playoffs’. A su vez, quedarán eliminados los que queden entre los puestos 25 y 36.
⦁ Partidos del martes 20 de enero
Kairat Almaty (AZE) 1-4 Brujas (BEL)
Bodo/Glimt (NOR) 3-1 Manchester City (ING)
Copenhague (DIN) 1-1 Napoli (ITA)
Inter de Milán (ITA) 1-3 Arsenal (ING)
Olympiacos (GRE) 2-0 Bayer Leverkusen (ING)
Real Madrid (ESP) 6-1 Mónaco
Sporting Lisboa (POR) 2-1 PSG (FRA)
Tottenham (ING) 2-0 Borussia Dortmud (ALE)
Villarreal (ESP) 1-2 Ajax (NED)
⦁ Partidos del miércoles 21 de enero
12:45 p. m. - Galatasaray (TUR) vs. Atl. Madrid (ESP)
12:45 p. m. - Qarabag (AZE) vs. Eintracht (ALE)
03:00 p. m. - Atalanta (ITA) vs. Aht. Bilbao (ESP)
03:00 p. m. - Bayern Múnich (ALE) vs. Royale (BEL)
03:00 p. m. - Chelsea (ING) vs. Pafos (CHIP)
03:00 p. m. - Juventus (ITA) vs. Benfica (POR)
03:00 p. m. - O. Marsella (FRA) vs. Liverpool (ING)
03:00 p. m. - Newcastle (ING) vs. PSV (NED)
03:00 p. m. - Slavia Praga (R.CH) vs. Barcelona (ESP)
Clasificación tras partidos del martes 20 de enero:
1. Arsenal (ING): 21 puntos
2. Real Madrid (ESP): 15
3. Bayern Múnich (ALE): 15
4. Totthenham (ING): 14
5. PSG (FRA): 13
6. Sporting Lisboa (POR): 13
7. Manchester City (ING): 13
8. Atalanta (ITA): 13
9. Inter de Milán (ITA): 12
10. Atlético de Madrid (ESP): 12
11. Liverpool (ING): 12
12. Borussia Dortmund (ALE): 11
13. Newcastle (ING): 10
14. Chelsea (ING): 10
15. Barcelona (ESP): 10
16. O. Marsella (FRA): 9
17. Juventus (ITA): 9
18. Galatasaray (TUR): 9
19. Bayer Leverkusen (ALE): 9
20. Mónaco: 9
21. PSV (NED): 8
22. Olympiacos (GRE): 8
23. Napoli (ITA): 8
24. Copenhague (DIN): 8
25. Qarabag (AZE): 7
26. Brujas (BEL): 7
27. Bodo/Glimt (NOR): 6
28. Benfica (POR): 6
29. Pafos (CHP): 6
30. Royale Union (BEL): 6
31. Ajax (NED): 6
32. Athletic Bilbao (ESP): 5
33. Eintracht Frankfurt (ALE): 4
34. Slavia Praga (R.CH): 3
35. Villarreal (ESP): 1
36. Kairat Almaty (KAZ): 1
- Los 8 primeros van a octavos de final.
- Del 9 al 24 van a los ‘playoffs’.
- Los 12 últimos quedarán eliminados.
Toda la jornada se jugará el miércoles 28 de enero con la siguiente programación:
3:00 p. m. - Ajax (NED) vs. Olympiacos (GRE)
3:00 p. m. - Arsenal (ING) vs. Kairat Almaty (KAZ)
3:00 p. m. - Ath. Bilbao (ESP) vs. Sporting (POR)
3:00 p. m. - Atl. (ESP) vs. Bodo/Glimt (NOR)
3:00 p. m. - Barcelona (ESP) vs. Copenhague (DIN)
3:00 p. m. - B. Leverkusen (ALE) vs. Villarreal (ESP)
3:00 p. m. - Benfica (POR) vs. Real Madrid (ESP)
3:00 p. m. - B. Dortmund (ALE) vs. Inter (ITA)
3:00 p. m. - Brujas (BEL) vs. O. Marsella (FRA)
3:00 p. m. - Eintracht (ALE) vs. Tottenham (ING)
3:00 p. m. - Liverpool (ING) vs. Qarabag (AZE)
3:00 p. m. - Man. City (ING) vs. Galatasaray (TUR)
3:00 p. m. - Mónaco vs. Juventus (FRA)
3:00 p. m. - Napoli (ITA) vs. Chelsea (ING)
3:00 p. m. - Pafos (CHP) vs. Slavia Praga (R.CH)
3:00 p. m. - PSG (FRA) vs. Newcastle (ING)
3:00 p. m. - PSV (NED) vs. Bayern Múnich (ALE)
3:00 p. m. - Royale Union (BEL) vs. Atalanta (ITA)