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Gol Caracol  / Vea el gol de Ismael Saibari, en Brasil vs. Marruecos, por el Mundial 2026

Vea el gol de Ismael Saibari, en Brasil vs. Marruecos, por el Mundial 2026

El cuadro africano empezó encima y, antes de la media hora de juego, dio un golpe de autoridad contra la 'canarinha', por la primera jornada del grupo C.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de jun, 2026
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Jugadores de Marruecos formados, previo a duelo del Mundial 2026.
Jugadores de Marruecos formados, previo a duelo del Mundial 2026.
Foto: AFP.

Brasil y Marruecos se enfrentaron este sábado, en territorio norteamericano, por el duelo correspondiente a la primera jornada del grupo C, en la Copa del Mundo 2026.

No obstante, los africanos sorprendieron desde el inicio, al punto de anotar destacado gol, que dejó fría a la mayor parte de la gente presente en el escenario deportivo.

golazo de Vinícius Júnior para el empate de Brasil vs. Marruecos en el Mundial 2026
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Vea el golazo de Vinícius Júnior, para el empate de Brasil vs. Marruecos, en el Mundial 2026

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Sin embargo, la 'canarinha' despertó y, por medio de Vinícius Júnior, quien sacó una jugada de 'fantasía', dejando a varios jugadores en el camino hasta quedar solo frente al arco, para convertir el 1-1 parcial.

Vea el gol de Ismael Saibari frente a Brasil, en el Mundial 2026:

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