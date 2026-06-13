Vea el gol de Ismael Saibari, en Brasil vs. Marruecos, por el Mundial 2026

Brasil y Marruecos se enfrentaron este sábado, en territorio norteamericano, por el duelo correspondiente a la primera jornada del grupo C, en la Copa del Mundo 2026.

No obstante, los africanos sorprendieron desde el inicio, al punto de anotar destacado gol, que dejó fría a la mayor parte de la gente presente en el escenario deportivo.

Sin embargo, la 'canarinha' despertó y, por medio de Vinícius Júnior, quien sacó una jugada de 'fantasía', dejando a varios jugadores en el camino hasta quedar solo frente al arco, para convertir el 1-1 parcial.

Vea el gol de Ismael Saibari frente a Brasil, en el Mundial 2026:

¡MARRUECOS SORPRENDE Y ABRE EL MARCADOR ANTE BRASIL!



Ismael Saibari metió un gran pase filtrado y la picó en el mano a mano con Alisson para darle el 1-0 al conjunto africano. pic.twitter.com/4XSTrzxwD4 — DSPORTS (@DSports) June 13, 2026