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Gol Caracol  / Así reaccionaron los jugadores de Liverpool por la salida de Mohamed Salah; emotivo momento

Así reaccionaron los jugadores de Liverpool por la salida de Mohamed Salah; emotivo momento

Después de que Mohamed Salah confirmara que esta será su última temporada defendiendo los colores de los 'reds', sus compañeros no ocultaron su tristeza.

Por: EFE
Actualizado: 25 de mar, 2026
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Mohamed Salah, figura del Liverpool, confirmó que no seguirá en el club inglés
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AFP

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