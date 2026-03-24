Síguenos en:
Tendencias:
VUELTA A CATALUÑA 2026
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿Por qué Mohamed Salah se va del Liverpool al final de la actual temporada?

¿Por qué Mohamed Salah se va del Liverpool al final de la actual temporada?

Mohamed Salah anunció su salida de los 'reds' al culminar la campaña actual, poniéndole fin a una etapa de nueve años en el conjunto de Anfield."Marcharse nunca es fácil", dijo el egipcio.

Por: EFE
Actualizado: 24 de mar, 2026
Comparta en:
Mohamed Salah anunció que terminará su etapa en Liverpool, al concluir la actual temporada.
Mohamed Salah anunció que terminará su etapa en Liverpool, al concluir la actual temporada.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad