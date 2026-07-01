Sebastián Beccacece y su determinación tras quedar eliminado con Ecuador; "no vamos a continuar"

El entrenador Sebastián Beccacece anunció en las últimas horas su salida de la Selección Ecuador, tras la eliminatoria del Mundial 2026 frente a México.

La 'Tri' cayó por 2-0 en los dieciseisavos de final del torneo ante el coanfitrión del certamen.

El técnico argentino lamentó lo que definió como "un día y una noche triste, dolorosa para todo el pueblo ecuatoriano".

"Este grupo de futbolistas había despertado una gran ilusión, una gran expectativa", indicó Beccacece.



El seleccionador explicó que su contrato terminó con la eliminación en la Copa del Mundo en tierras norteamericanas.

México vs. Ecuador - Mundial 2026. AFP.

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"No vamos a continuar, algo que me hubiese encantado porque fui feliz, porque realmente creo que construimos un vestuario de una hermandad extraordinaria", dijo en la conferencia de prensa después del partido.

"No me hubiese gustado irme de acá, me hubiese gustado seguir un proceso", añadió.

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El técnico dijo que México fue superior a Ecuador en este partido, en el que la hinchada estuvo a favor del local.

Ecuador venía de jugar la fase de grupos en Estados Unidos en escenarios con nutrida hinchada.

"El primer tiempo no fue acorde a lo que fue el proceso, el rival nos superó, nos superó en la mitad de cancha, nos superó en el juego", analizó Beccacece al rescatar luego la presión del segundo tiempo.

"Merecíamos más de lo que obtuvimos hoy (martes)", dijo.

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El seleccionador agradeció a los jugadores, con los que dijo que compartió después del partido "los últimos momentos". "Me llevo ese cariño, ese respeto y admiración", añadió Beccacece.

Sebastián Beccacece dejó su cargo como entrenador de Ecuador. Foto: AFP

El extremo John Yeboah expresó más temprano -al salir de la cancha- su pena por la eliminación, que siguió a una derrota con Costa de Marfil, un empate con Curazao y una victoria épica ante Alemania.

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"Obviamente estamos devastados", declaró en inglés Yeboah, que destacó el aliento de los aficionados en el Azteca.

"Creo que toda la afición está detrás de ellos. Creo que eso es mucho empuje", señaló.