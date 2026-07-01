A qué hora juega HOY Inglaterra vs. RD Congo por el Mundial 2026 y dónde verlo EN VIVO por TV

"Jugamos contra nuestras propias expectativas", dijo este martes el DT de la Selección Inglaterra, Thomas Tuchel, al admitir que son claros favoritos en el duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra la República Democrática del Congo. Este partido, HOY EN VIVO por Gol Caracol, Ditu y en este portal haciendo clic aquí: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

El técnico alemán trató de equilibrar el respeto por su rival, que ya ha plantado cara a grandes selecciones, sin eludir la responsabilidad que conlleva su cargo.

La afición inglesa ha soportado 60 años sin celebrar un gran título y espera que, de la mano de Tuchel, los 'Tres Leones' culminen el ascenso después de las dolorosas derrotas seguidas en las finales de las Eurocopas de 2021 y 2024.



Selección de Inglaterra AFP

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"Siento que es un privilegio estar en estas situaciones. Creo que simplemente podemos aceptarlo, somos los favoritos" contra la RD Congo", dijo Tuchel en su conferencia de prensa en Atlanta.

"Jugamos contra nuestras propias expectativas, esperamos de nosotros mismos llegar más lejos que los dieciseisavos de final, así son las cosas", admitió. "Así que ¿por qué nuestros aficionados no habrían de esperarlo?", añadió.

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Al mismo tiempo, el exentrenador del París Saint-Germain y Bayern de Múnich pidió a sus jugadores la máxima concentración el miércoles para evitar seguir los pasos de otras potencias europeas como Alemania y Países Bajos, que ya sucumbieron ante Paraguay y Marruecos.

"Los partidos hasta ahora en la ronda de dieciseisavos hablan un lenguaje muy claro. Son ajustados, se deciden por márgenes muy pequeños. Eso, personalmente, me hace estar más tranquilo que nervioso, porque simplemente es así", afirmó.

"Respetamos al rival, conocemos su calidad", recalcó Tuchel sobre el equipo africano, que en la fase de grupos le arañó un empate 0-0 a Portugal, cayó por 1-0 frente a Colombia y venció a Uzbekistán por 3-1.

Respecto a su plantel, el estratega confirmó que los defensores Reece James y Jarell Quansah serán baja por lesión, lo que puede acentuar los señalamientos contra Tuchel por no cubrir adecuadamente la posición de lateral derecho.

Selección de RD Congo Foto: AFP

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RD Congo le traspasa la presión a Inglaterra

El seleccionador de la República Democrática del Congo, Sébastien Desabre, trató de enviarle toda la presión a Inglaterra para el cruce de dieciseisavos, al recordar que su equipo ya cumplió los objetivos.

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En su primera participación en un Mundial en 52 años, los 'leopardos' avanzaron a las eliminatorias gracias al triunfo 3-1 del sábado ante Uzbekistán, el primero de su historia en el torneo.

"No tenemos mucho que perder, pero también es una fuente de motivación. Si estamos aquí, es porque lo merecemos", dijo Desabre en Atlanta en la víspera del duelo contra Inglaterra.

"Nuestra Copa del Mundo ya es un éxito en relación con nuestros objetivos", remarcó el técnico francés. "La presión está sobre la selección de Inglaterra. Ellos necesitan seguir avanzando hacia sus objetivos".

A qué hora juega HOY Inglaterra vs. RD Congo por el Mundial 2026 y dónde verlo EN VIVO por TV

Día: miércoles 1 de julio del 2026.

miércoles 1 de julio del 2026. Jornada: dieciseisavos de final.

dieciseisavos de final. Hora : 11:00 a.m. (Colombia).

: 11:00 a.m. (Colombia). TV: Gol Caracol y Ditu.

Gol Caracol y Ditu. ONLINE: www.golcaracol.com