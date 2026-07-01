Partidos EN VIVO HOY 1 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Este miércoles, el calendario del Mundial 2026 muestra acción con los dieciseisavos de final. Serán tres juegos para no perderse: Inglaterra vs. RD Congo, Bélgica frente a Senegal y Estados Unidos contra Bosnia y Herzegovina.
El duelo entre ingleses y congoleños lo podrá ver EN VIVO en TV por Gol Caracol y Dity. Además, en este portal haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 1 de julio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
Partidos EN VIVO HOY, miércoles 1 de julio del 2026:
|Hora
|Partido
|Transmisión
|11:00 a.m.
|Inglaterra vs. RD Congo
|Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com
|3:00 p.m.
|Bélgica vs. Senegal
|DSports - DGO
|7:00 p.m.
|Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina
|DSports - DGO
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