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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 1 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 1 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY miércoles 1 de julio, con acción en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. ¡Agéndese y no se pierda ningún compromiso!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de jul, 2026
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Inglaterra juega en el Mundial 2026 frente a RD Congo.
Inglaterra juega en el Mundial 2026 frente a RD Congo.
AFP

Este miércoles, el calendario del Mundial 2026 muestra acción con los dieciseisavos de final. Serán tres juegos para no perderse: Inglaterra vs. RD Congo, Bélgica frente a Senegal y Estados Unidos contra Bosnia y Herzegovina.

El duelo entre ingleses y congoleños lo podrá ver EN VIVO en TV por Gol Caracol y Dity. Además, en este portal haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 1 de julio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Julián Quiñones, jugador de México.
Gol Caracol

¿A cuántos goles está Julián Quiñones de ser el máximo goleador de México en los Mundiales?

Selección Francia.
Gol Caracol

"Queremos ayudar a Kylian Mbappé a superar a Lionel Messi, por supuesto"

Partidos EN VIVO HOY, miércoles 1 de julio del 2026:

HoraPartidoTransmisión
11:00 a.m.Inglaterra vs. RD CongoGol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com
3:00 p.m. Bélgica vs. SenegalDSports - DGO
7:00 p.m.Estados Unidos vs. Bosnia y HerzegovinaDSports - DGO
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