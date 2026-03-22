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Gol Caracol  / Mohamed Salah es noticia de última hora en Egipto; lesión tiene 'alarmas encendidas'

Mohamed Salah es noticia de última hora en Egipto; lesión tiene 'alarmas encendidas'

Falta poco para que uno de los eventos más importante del mundo del futbol inicie. Sin embargo, uno de los grandes jugadores de la selección de Egipto se perdería los primeros encuentros.

Por: EFE
Actualizado: 22 de mar, 2026
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Mohamed Salah
Mohamed Salah delantero del Liverpool
AFP

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