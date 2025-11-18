El Mundial 2026 ya cuenta con 39 selecciones clasificadas: se sumaron cinco más a la lista

España, Bélgica, Austria, Escocia y Suiza se sumaron a la lista de selecciones clasificadas para la fase final del Mundial 2026 y elevaron a 39 el número de participantes que formarán el cartel de Estados Unidos, México y Canadá.

Estas cinco selecciones cierran el cupo de doce representantes de Europa que han logrado el acceso directo al torneo que se va a disputar el próximo verano.

Imagen de referencia del trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá AFP

Las selección clasificadas al Mundial 2026 son las siguientes:



Anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México.

Canadá, Estados Unidos y México. Asia: Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.

Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán. África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez. Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Europa: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Países Bajos, Alemania, España, Bélgica, Austria, Escocia y Suiza.

Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Países Bajos, Alemania, España, Bélgica, Austria, Escocia y Suiza. Oceanía: Nueva Zelanda.

Los equipos con plaza en el torneo de repesca intercontinental que concederá dos boletos al Mundial son Bolivia, Nueva Caledonia, República Democrática del Congo e Irak.