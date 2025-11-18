El Mundial 2026 ya cuenta con 39 selecciones clasificadas: se sumaron cinco más a la lista

Publicidad
España, Bélgica, Austria, Escocia y Suiza se sumaron a la lista de selecciones clasificadas para la fase final del Mundial 2026 y elevaron a 39 el número de participantes que formarán el cartel de Estados Unidos, México y Canadá.
Estas cinco selecciones cierran el cupo de doce representantes de Europa que han logrado el acceso directo al torneo que se va a disputar el próximo verano.
Las selección clasificadas al Mundial 2026 son las siguientes:
Los equipos con plaza en el torneo de repesca intercontinental que concederá dos boletos al Mundial son Bolivia, Nueva Caledonia, República Democrática del Congo e Irak.