El Mundial 2026 ya cuenta con 39 selecciones clasificadas: se sumaron cinco más a la lista

El Mundial 2026 ya cuenta con 39 selecciones clasificadas: se sumaron cinco más a la lista

Terminaron las Eliminatorias europeas y ya se conocieron los equipos que representarán a dicho continente en el Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá.

Por: EFE
Actualizado: 18 de nov, 2025
Imagen de referencia del trofeo de campeón para el Mundial 2026
AFP

