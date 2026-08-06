Aston Villa vs. Bayern Múnich, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido con Luis Díaz

Aston Villa se enfrentará al FC Bayern Munich en Hong Kong como preparación para la temporada 2026/27. El partido estelar de pretemporada, que será el encuentro inaugural de la Cumbre de Fútbol Audi, tendrá lugar el viernes 7 de agosto en el Estadio Kai Tak, el nuevo y vanguardista recinto deportivo de la ciudad.

Supondrá una repetición de la final de la Copa de Europa de 1982 en Rotterdam, donde el gol de Peter Withe en la segunda parte selló la victoria por 1-0 para los Villans en la noche más famosa de la historia del club.

Los dos equipos volvieron a enfrentarse 42 años después, en octubre de 2024, cuando el gol de Jhon Durán completó otro triunfo por 1-0 para los hombres de Unai Emery, esta vez en Villa Park, en una derrota del Bayern en la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA.

Luis Díaz y Manuel Neuer compartieron en un evento del Bayern Múnich en Asia Twitter del Bayern Múnich

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El Villa regresa a Hong Kong por primera vez en 15 años, y está en Asia en el 2026 después de una serie de giras de pretemporada en Estados Unidos y Australia.



Un encuentro con los semifinalistas de la Liga de Campeones de la temporada pasada y vigentes campeones de la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania formará parte del calendario de pretemporada del Villa, con siete partidos amistosos programados, incluidos otros dos en la gira por Asia , así como su partido contra el Paris Saint-Germain por la Supercopa de la UEFA.

Hora y dónde ver Aston Villa vs. Bayern Múnich

Fecha: viernes 7 de agosto.

Hora: 7:00 a.m. (hora Colombia).

Estadio: Kai Tak Sports Park.

Transmisión: Claro Sports y Bayern TV Plus (https://fcbayern.com/fcbayerntv/en/fc-bayern-tv-plus-abo).