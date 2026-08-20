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Gol Caracol  / Atentos al penalti que no le pitaron a Santa Fe vs River Plate; hay una imagen clara en Sudamericana

Atentos al penalti que no le pitaron a Santa Fe vs River Plate; hay una imagen clara en Sudamericana

Tras el empate 0-0 en El Campín, por Copa Sudamericana, hubo debate por una jugada que para algunos era pena máxima para Independiente Santa Fe. ¿Qué opinan?

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 20 de ago, 2026
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Santa Fe vs River Plate
Jader Obrian en Santa Fe vs River Plate - Foto:
AFP

Santa Fe y River Plate empataron 0-0 en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, en El Campín, y las polémicas nunca faltaron, esta vez con un penalti que puedo haber sido sancionado para el equipo bogotano.

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La acción se dio dentro del área luego de un empujón de Thiago Almada a Jader Obrian, quien cayó al piso y pidió la falta al árbitro Jesús Valenzuela. No hubo llamada del VAR para esta jugada.

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Sin embargo, el analista arbitral José Borda escribió en su cuenta de ‘X’ que fue “el penal que no dieron”, agregando que “en el juego Santa Fe vs River de Copa Sudamericana el árbitro Valenzuela y el VAR no dieron este empujón por espalda del argentino Almada de River a Jader Obrian del Cardenal”.

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Para cerrar su análisis, Borda aseguró que “yo veo penal ¿Cómo la ven ustedes?”, generando debate y muchos señalando que la fuerza con la que empujaron al atacante de los ‘cardenales’.

Acá el posible penalti para Santa Fe contra River Plate:

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