Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Athletic Bilbao se quiere vestir de 'verdugo' en la Supercopa de España; "no somos Barcelona"

Athletic Bilbao se quiere vestir de 'verdugo' en la Supercopa de España; "no somos Barcelona"

Previo al duelo contra los 'culés', por las 'semis' de la Supercopa de España; el entrenador de Bilbao dejó contundente declaración en la que no se puso "como favorito a ganar".

Por: EFE
Actualizado: 6 de ene, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Athletic Bilbao enfrentará a Barcelona, por la Supercopa de España.
Athletic Bilbao enfrentará a Barcelona, por la Supercopa de España.
Foto: AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad