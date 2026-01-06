Athletic Bilbao se quiere vestir de 'verdugo' en la Supercopa de España; "no somos Barcelona"

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, aseguró que para el equipo rojiblanco participar en la Supercopa de España "es un premio" que refleja los méritos de la temporada anterior, pero subrayó que están en Arabia Saudí con la intención de lograr "un premio mayor".

"Esta Supercopa la juegan equipos que han ganado algo o que han estado cerca. Nosotros el año pasado vinimos porque habíamos sido campeones de Copa y este año por haber sido cuartos. Para nosotros es un premio estar aquí y queremos un premio mayor, que sería estar en la final", recalcó el técnico en la rueda de prensa previa a la semifinal frente al Barcelona.

Valverde admite que "obviamente" no son "el equipo favorito" del torneo, pero avisó de que han llegado a Yeda con la idea de "aprovechar la oportunidad" que se les presenta de lograr su cuarto título de Supercopa, el último de ellos en 2021 con este mismo formato de competición.

Ernesto Valverde - Foto: AFP

"En estos partidos el favoritismo viene del nombre de los equipos o de cómo están. El Barça es primero (en la Liga), nosotros no estamos tan brillantes como el año pasado, pero nada más. Es un partido y todo está por decidir con el aliciente de poder llegar a una final que tienen tanto ellos como nosotros", reflexionó.



El técnico tiene claro que para tener opciones de superar al Barça van a necesitar "una gran dosis de acierto" porque el equipo de Hansi Flick "ya sabemos que generalmente acierta".

"No hay más que ver el partido contra el Espanyol, que tuvo ocasiones muy claras pero en el último tramo se impuso el Barça con dos goles extraordinarios", recordó Valverde, quien ve a un equipo azulgrana "en líneas generales, muy similar" al que se midieron hace un año en esta misma competición.

Por otro lado, no avanzó si Unai Simón jugará esta semifinal o, como en la Copa, dará la oportunidad al guardameta suplente Alex Padilla. En el caso de que lo haga el portero internacional, Valverde está convencido de que no le afectará el debate sobre la selección abierto sobre una posible convocatoria del barcelonista Joan García.

"Evidentemente todos los equipos tienen grandes porteros y la cuestión que se pueda generar porque un día Unai Simón haga muchas paradas o que las haga otro portero no tiene por qué influir ni en él ni en ningún otro. Ya sabemos que el Barcelona tiene un gran portero y nosotros también. No le doy ninguna importancia", zanjó.

Valverde, por último, sí avanzó que en este partido se va a ver a un Athletic reconocible sobre el césped del estadio Al Jawhara de Yeda.

"No somos el Barcelona, tenemos otras virtudes. Somos un equipo que lo deja todo el campo. Tenemos espíritu, lo ponemos todo en el campo y mañana también será así. Eso es algo que nos piden nuestros aficionados, que nos distingue y a lo que estamos obligados", concluyó.