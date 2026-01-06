En Real Madrid sueñan con empezar 'finito' el 2026; ya hay título en la mira

Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, lamentó las bajas con las que encaran la Supercopa de España, sin Kylian Mbappé en la semifinal ante el Atlético de Madrid, además de Éder Militao, Trent Alexander-Arnold y Brahim Díaz, pero mostró las ganas que tienen de conquistar "el primer trofeo del año".

"Queremos ganar el derbi para jugar la final el domingo. El equipo está muy bien, hay alguna lesión pero el equipo está bien, todo el mundo ha vuelto muy bien y eso es lo importante. Queremos ganar", destacó Courtois tras recibir el trofeo como 'Jugador Cinco Estrellas Mahou de diciembre'.

El portero analizó como llega el Real Madrid a la Supercopa de España tras golear al Real Betis (5-1) en el primer partido del 2026. "Estamos con muchas ganas, mucho ritmo e intensidad. Estamos con confianza. Nos jugamos ahora el primer trofeo del año y queremos ganarlo", aseguró.

Kylian Mbappé, Rodrygo y Jude Bellingham, jugadores del Real Madrid, celebran un gol en La Liga de España AFP

Courtois recibió el galardón individual antes de volar a Yeda por sus buenas actuaciones en el mes de diciembre. "Siempre es un halago recibir un trofeo individual de parte de la afición. Como portero, quizás significa que nos han llegado mucho y eso es lo menos bueno, pero personalmente ha sido un mes bueno. Estamos mejorando, hemos ganado el primer partido de 2026 y queremos más", sentenció.



Real Madrid, con 'alarmas encendidas'

El francés Kylian Mbappé se ausentó del último entrenamiento del Real Madrid, llevado a cabo este martes en la ciudad deportiva de Valdebebas, y no formará parte de la expedición a Yeda para la disputa de la Supercopa de España, al no estar recuperado del esguince de rodilla con el que despidió 2025.



Las sensaciones de Mbappé no han mejorado en las últimas horas y, pese a que el lunes inició una fase de trabajo en el gimnasio como primera prueba, el delantero francés no pudo ejercitarse en la mañana del martes con el grupo y causa baja para una Supercopa en la que el Real Madrid debuta el jueves, en la segunda semifinal, ante el Atlético de Madrid.

Junto a Mbappé son baja en la Supercopa de España los defensas Éder Militao y Trent Alexander-Arnold. Será el segundo derbi madrileño que Kylian no podrá disputar por lesión, después de ausentarse del primero tras su llegada al club blanco, en septiembre de 2024 en el estadio Metropolitano.

Kylian Mbappé podría superar récord de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid Foto: AFP

La primera semifinal de la Supercopa la disputan este miércoles el Barcelona, vigente campeón, y el Athletic Club.