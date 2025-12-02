Athletic Club vs. Real Madrid, EN VIVO, por La Liga: día, hora y dónde ver ONLINE

Real Madrid expone la crisis, en la que le han instalado tres empates ligueros consecutivos y la pérdida del liderato, en San Mamés, ante un Athletic Club que empezó a reaccionar -ganando en la última jornada al Levante en Valencia-, en una temporada que no le va como quería.

Fue una victoria de alivio para el Athletic, al que le espera una semana con un calendario temible, con las visitas seguidas a 'La Catedral' de Real Madrid, Atlético de Madrid y PSG. Y eso después de tres salidas consecutivas que inició recibiendo una goleada en el Camp Nou (0-4).

No obstante, los 'leones' reaccionaron ya en Praga siendo mejores que el local Slavia en el choque de Liga de Campeones, aunque no pasó del empate sin goles, y ratificaron esa mejoría en el Ciutat de Valencia con un 0-2 que reflejó con claridad su superioridad sobre el Levante.

En ese choque, Ernesto Valverde perdió a Robert Navarro, uno de sus mejores jugadores en los últimos partidos, que se suma a otras bajas importantes en ataque como las de Oihan Sancet, sancionado, y los lesionados Iñaki Williams y Maroan Sannadi, éste una de las bajas de larga duración junto a Yeray Álvarez, Beñat Prados y Unai Egiluz.



Por contra, el técnico rojiblanco recupera a Aymerc Laporte y a Iñigo Ruiz de Galarreta, dos jugadores capitales en la iniciación del juego bilbaíno. A ambos se les espera en el equipo titular como parejas de Dani Vivián y Mikel Jauregizar en el centro de la defensa y en el doble pivote, a pesar del buen momento de Aitor Paredes y el joven Alejandro Rego.

Los laterales dependerán del estado de Yuri Berchice, que el lunes se retiró del entrenamiento con molestias físicas. Si está recuperado es indiscutible en el lateral izquierdo. En el derecho Iñigo Lekue se ganó ante el Levante seguir siendo titular. Si Yuri no llega, el propio Lekue es uno de los candidatos a suplirle, junto a Adama Boiro. Si Lekue juega en la izquierda, dejaría un hueco para el regreso al once de Andoni Gorosabel en el derecho.

Y en ataque, ante las bajas, parece claro que jugarán Alex Berenguer y Nico Williams en las bandas, Unai Gómez de media punta y Gorka Guruzeta como delantero centro. Aunque en el caso de Nico habrá que ver cómo se encuentra de la pubalgia que arrastra y de la que tanto él como todo el entorno rojiblanco, e incluso la selección española, están pendientes antes de todos los partidos.



Hora y dónde ver, EN VIVO, Athletic Club de Bilbao vs. Real Madrid

Día: miércoles 3 de diciembre.

Hora: 1:00 p.m. (Colombia).

Estadio: San Mamés.

Jornada: fecha 19 de La Liga.

Transmisión: Disney+ Premium.