Atlético de Madrid tiene un plan para el mercado de pases invernal; Diego Simeone lo confirmó

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró este sábado que hay “un plan” para este mercado de invierno, esperó que se cumpla cuando cierre el plazo a final de enero e insistió en que los refuerzos van “relacionados siempre a lo que sea mejor para el equipo y correlativamente para el club”.

“Nosotros nos manejamos siempre con el club de la manera más directa para interpretar las cosas que necesitamos. Lo hablamos entre nosotros y, a partir de lo que pueda suceder, nos acomodaremos y buscaremos lo que es mejor para el equipo”, expuso el técnico, sin especificar qué posiciones son prioritarias para cubrir en este mercado, cuando fue preguntado si se busca un lateral o un central zurdo.

“Considero que lo que hablamos va relacionado a lo que esperamos que suceda, pero hasta que no termine el mercado no sabemos puntualmente qué puede suceder. A partir de eso, tenemos un plan, claro está, y esperemos que sea el que queremos en el final de enero”, abundó el entrenador en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino en el Centro Deportivo de Majadahonda, ya con Julián Alvarez a sus órdenes, tras su paternidad de este viernes.

La política de fichajes en cualquier mercado “va relacionada siempre a lo que sea mejor para el equipo y, obviamente, correlativamente lo mejor para el club”, según repasó el técnico argentino.



“Siempre nos hemos manejado de esa manera y no vamos a variar la búsqueda”, añadió Simeone, cuyo equipo ya ha hecho dos movimientos invernales, ambos de salida, con el traspaso de Javi Galán a Osasuna y la cesión de Carlos Martín al Rayo Vallecano.

Atlético de Madrid recibe al Real Madrid en un nuevo derbi por la Liga de España. AFP

Es el primer mercado con Mateu Alemany al frente de las negociaciones.

“Estamos empezando a conocernos. Creo que llevamos muy poco tiempo. Ahora vamos avanzando, el tiempo marca un poco cómo se llevan las relaciones, sobre todo con los hechos, y en eso estamos, en conocimiento, con mucha ilusión, con muchas ganas de generar en el equipo cosas que nos sirvan. Hablamos todos los días, tenemos una buena relación y esperemos poder mantenerla de la misma manera para el bien del equipo”, explicó.