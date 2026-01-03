Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Atlético de Madrid tiene un plan para el mercado de pases invernal; Diego Simeone lo confirmó

Atlético de Madrid tiene un plan para el mercado de pases invernal; Diego Simeone lo confirmó

Enero es un mes que suele traer noticias en cuanto a movimientos de jugadores y Atlético de Madrid no será la excepción, después de lo que dijo su entrenador.

Por: EFE
Actualizado: 3 de ene, 2026
Comparta en:
Diego Simeone, entrenador de Atlético de Madrid, da indicaciones en un partido de La Liga de España
Diego Simeone, entrenador de Atlético de Madrid, da indicaciones en un partido de La Liga de España
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad