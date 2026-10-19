Baja sensible para el Manchester City; jugador clave estará fuera de las canchas hasta diciembre

El atacante ghanés Antoine Semenyo, lesionado en una pierna el sábado, estará "probablemente" unas "ocho semanas" de baja, anunció el lunes su entrenador en el Manchester City, Enzo Maresca, en la víspera del duelo de Champions contra AEK Atenas.

"Nos esperábamos una lesión más grave. Después de las pruebas de ayer, estamos aliviados. Serán ocho semanas, así que cuando vuelva, en diciembre, será como un fichaje en cuanto a la energía que aporta", declaró Maresca en rueda de prensa.

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El extremo de 26 años se lesionó el sábado en la victoria de Premier League contra el Ipswich (3-2), y Maresca precisó que su lesión "no es muscular".

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El extremo ex-Bournemouth lleva 2 goles y 3 asistencias en 7 partidos disputados de Premier League.



El atacante estrella de los citizens, el noruego Erling Haaland, también desató las alarmas al salir cojeando, pero Maresca se mostró confiado. "Hay una posibilidad de que esté disponible" contra el equipo griego, dijo.

El City, actual líder de la Premier League, ganó su primer partido de la fase de grupo de Liga de Campeones en su visita al Oporto (2-0) pero se inclinó en su cancha contra el PSG (4-2) durante la segunda jornada.