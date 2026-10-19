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Gol Caracol  / Kylian Mbappé arrasó en Europa; ganó prestigioso premio tras un año de récords históricos

Kylian Mbappé arrasó en Europa; ganó prestigioso premio tras un año de récords históricos

El jugador del Real Madrid la Selección de Francia, Kylian Mbappé, fue el más votado para un galardón muy sonado del 'viejo continente'. ¡No para de hacer historia!

Por: EFE
Actualizado: 19 de oct, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Kylian Mbappé en el partido ante la Roma por Champions
Kylian Mbappé en el partido ante la Roma por Champions
AFP

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé ha sido reconocido por la revista francesa "Onze Mondial" con el premio Onze de Oro, galardón que otorgan los lectores al mejor jugador de la temporada 2025-2026.

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El Real Madrid confirmó este lunes que su jugador ha logrado el 48,2 % de los votos, para relevar en el palmarés del premio a su compatriota Ousmane Dembele, último ganador del Balón de Oro y dos veces ganador de la Liga de Campeones con el PSG.

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Kylian Mbappé fue el máximo goleador de la última edición de la Liga de Campeones, con 15 goles, por delante del inglés del Bayern Múnich Harry Kane, con 14, y del argentino del Atlético de Madrid Julián Álvarez, con 10, y también fue el máximo anotador de LaLiga, con 25.

Además, ganó la Bota de Oro del Mundial 2026 con 10 goles y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales.

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Con sus dos tantos ayer en la victoria del Real Madrid ante el Sevilla (4-1) en LaLiga, Mbappé se situó a tres del liderato de la tabla de anotadores que encabeza el brasileño Raphinha, atacante del Barcelona, con 12.

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