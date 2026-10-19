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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Malas noticias en Deportivo Cali; jugador sufrió una fractura en el partido contra Junior

Malas noticias en Deportivo Cali; jugador sufrió una fractura en el partido contra Junior

Luego del empate 0-0 con Junior, Rafael Dudamel, DT del Deportivo Cali, confirmó que uno de sus dirigidos sufrió una grave lesión y por ende estaba en el hospital.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de oct, 2026
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Deportivo Cali recibe al Junior
Deportivo Cali recibe al Junior en juego por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

Deportivo Cali y Junior empataron 0-0 en el estadio Palmaseca, en la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026. Los azucareros jugaron 26 minutos con un jugador de más, pero no pudieron sacar ventaja y llevarse el triunfo. Por si no fuera suficiente la paridad en casa, uno de sus jugadores titulares sufrió una grave lesión estará un tiempo considerable de baja.

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Se trata de Fabián Viáfara, quien se mostró con mucho dolor, tras una acción sobre el final del encuentro. El DT Rafael Dudamel aclaró todo y encendió las alarmas. "Quisiera decir que está bien, pero tiene una fractura en el antebrazo, lamentablemente, y ya va en traslado en la ambulancia para la clínica, pero según lo que me reporta el médico es de cirugía", dijo en rueda de prensa.

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Al momento de analizar el juego, el estratega venezolano manifestó que le pareció particular las formas del conjunto rival. "Cuando ellos perdieron un hombre, se dedicaron al llanero solitario, a ver si Muriel o algún extremo podía hacer algo que les acercara el resultado. Nos sorprendió que un equipo que necesitaba el resultado se presentara aquí con tantos cambios y con un planteamiento tan defensivo. Quisimos jugar mano a mano, pero eso se dio más que todo en campo contrario", resaltó.

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Eso sí, Dudamel también tuvo espacio para la autocrítica. "Reconocemos que nos faltó tranquilidad en el área contraria para tomar una buena decisión en el último pase, y después, cuando estamos dentro del área, para definir cuándo es asociativo y cuándo son duelos. Hay que reconocer que el rival hizo un buen trabajo defensivo; a eso vino. Me parece que hicimos todo lo correcto para ganarlo y en el último cuarto nos faltó esa calma. Hay que trabajar sobre eso, pero generamos; si no fuera así, quedaría más preocupado", agregó.

Por último, al entrenador le consultaron por qué decidió sacar a Johan Martínez en lugar de Eduard Bello. "El venezolano tiene una cuota goleadora más alta que la de 'El Honguito'. No siempre se saca a un jugador porque lo esté haciendo mal o esté cansado. Simplemente se hace porque el partido requiere algo distinto", justificó.

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