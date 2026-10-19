Malas noticias en Deportivo Cali; jugador sufrió una fractura en el partido contra Junior

Deportivo Cali y Junior empataron 0-0 en el estadio Palmaseca, en la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026. Los azucareros jugaron 26 minutos con un jugador de más, pero no pudieron sacar ventaja y llevarse el triunfo. Por si no fuera suficiente la paridad en casa, uno de sus jugadores titulares sufrió una grave lesión estará un tiempo considerable de baja.

Se trata de Fabián Viáfara, quien se mostró con mucho dolor, tras una acción sobre el final del encuentro. El DT Rafael Dudamel aclaró todo y encendió las alarmas. "Quisiera decir que está bien, pero tiene una fractura en el antebrazo, lamentablemente, y ya va en traslado en la ambulancia para la clínica, pero según lo que me reporta el médico es de cirugía", dijo en rueda de prensa.

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Al momento de analizar el juego, el estratega venezolano manifestó que le pareció particular las formas del conjunto rival. "Cuando ellos perdieron un hombre, se dedicaron al llanero solitario, a ver si Muriel o algún extremo podía hacer algo que les acercara el resultado. Nos sorprendió que un equipo que necesitaba el resultado se presentara aquí con tantos cambios y con un planteamiento tan defensivo. Quisimos jugar mano a mano, pero eso se dio más que todo en campo contrario", resaltó.

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Eso sí, Dudamel también tuvo espacio para la autocrítica. "Reconocemos que nos faltó tranquilidad en el área contraria para tomar una buena decisión en el último pase, y después, cuando estamos dentro del área, para definir cuándo es asociativo y cuándo son duelos. Hay que reconocer que el rival hizo un buen trabajo defensivo; a eso vino. Me parece que hicimos todo lo correcto para ganarlo y en el último cuarto nos faltó esa calma. Hay que trabajar sobre eso, pero generamos; si no fuera así, quedaría más preocupado", agregó.



Por último, al entrenador le consultaron por qué decidió sacar a Johan Martínez en lugar de Eduard Bello. "El venezolano tiene una cuota goleadora más alta que la de 'El Honguito'. No siempre se saca a un jugador porque lo esté haciendo mal o esté cansado. Simplemente se hace porque el partido requiere algo distinto", justificó.