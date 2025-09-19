Balón de Oro; “incompetentes; si Dembélé se llamara Messi o Cristiano no habría discusión”

El Balón de Oro 2025 se entregará el lunes 22 de septiembre en el teatro Chatelet de París, Francia, donde se premiará a lo mejor de la temporada 2024-2025 en las ramas masculina y femenina.

Para esta ocasión la pelea por el máximo galardón parece estar reducida a 3 nombres: el francés Ousmane Dembélé (PSG), el español Lamine Yamal (Barcelona) y el brasileño Raphinha (Barcelona).

Y aunque el nombre del atacante del París Saint-Germain pica en punta como favorito para quedarse con el trofeo, aún hay debate sobre si resultará ganador.

El delantero de 28 años de edad alzó la Champions League, la Supercopa de Europa y títulos locales como la Liga, Copa, y Supercopa de Francia, coronas que lo ponen a liderar la lista de aspirantes.

Publicidad

Bajo esa luz, el portugués Luis Campos, director deportivo del PSG, declaró a modo de reclamo que no debería haber discusión sobre quién tendrá que quedarse con el Balón de Oro debido a que ningún otro futbolista ha conseguido tantos logros.

Con este panorama, lo único que parece seguro es que el también francés Kylian Mbappé estaría descartado, incluso para los 3 primeros, pues su club, el Real Madrid de España, no asistiría a la gala por segundo año consecutivo como protesta a no tener al máximo triunfador de la noche.



Balón de Oro 2025: PSG pide trofeo para Ousmane Dembélé

El director deportivo del cuadro parisino dio a entender en el medio RMC Sport que cuando participaban el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo no había controversia sobre quién se iba a adjudicar el premio, pese a sus méritos.

Publicidad

Y dejó ver que ahora, cuando Dembélé se ha cansado de levantar copas, no es justo que se dude de su merecimiento para recibir la estatuilla: “Ousmane fue elegido mejor jugador de la Champions League, mejor jugador de su liga, lo ha ganado todo, pero si se llamara Messi o Ronaldo, no habría discusión”.

Y cargó tintas sobre los periodistas que votan para el Balón de Oro al considerarlos ineficientes si no eligen a Dembélé: “Si no gana el Balón de Oro, es porque las personas que votaron son incompetentes”.

Por último, argumentó su postura asegurando que Yamal es una “proyección”: “El que claramente merece el Balón de Oro es Ousmane Dembélé, no hay discusión. Es el de mejores estadísticas”.

En la gala también se entregará el Balón de Oro femenino y se premiarán a los mejores entrenadores, arqueros, clubes y juveniles, categoría en la que está nominada la colombiana Linda Caicedo, que no asistiría al certamen.