Balón de Oro 2025: cuándo se entrega y cómo ver la gala en vivo por TV en Colombia

Balón de Oro 2025: cuándo se entrega y cómo ver la gala en vivo por TV en Colombia

Se trata de la ceremonia de exaltación de futbolistas, equipos y entrenadores más importante del mundo, se lleva a cabo cada año y en esta oportunidad Colombia aspira en una de las categorías.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 19 de sept, 2025
Balón de Oro 2025: hora y dónde ver por TV la ceremonia.jpg
Balón de Oro 2025 se podrá ver en vivo por TV en Colombia
Foto: @ballondorofficial.

