Balón de Oro 2025: cuándo se entrega y cómo ver la gala en vivo por TV en Colombia

El Balón de Oro 2025 reunirá en el teatro Chatelet de París, Francia, a los mejores jugadores y demás personalidades que aspiran en ambas ramas por los 13 premios que serán entregados en el certamen organizado por la revista France Football.

Y aunque que se trata de la gala más prestigiosa del planeta, la delegación del Real Madrid de España, club que participa en varias categorías, no asistiría por segundo año consecutivo como protesta a no tener al ganador de la estatuilla principal.

En consecuencia, una carta de la talla del delantero francés Kylian Mbappé, artillero del conjunto ‘merengue’, estaría descartado, mientras que pican en punta para la máxima exaltación nombres como los del galo Ousmane Dembelé (PSG), el español Lamine Yamal (Barcelona) y el brasileño Raphinha (Barcelona).

Entre tanto, Colombia aspira a una de las distinciones con la vallecaucana Linda Caicedo, atacante del Real Madrid, nominada para el Trofeo Kopa a mejor jugador juvenil.

Publicidad

Además, el Chelsea de Inglaterra, elenco de la delantera ‘cafetera’ Mayra Ramírez, aparece en la lista de aspirantes en la modalidad de mejor club femenino.

Balón de Oro 2025: día, hora y TV para ver en Colombia

La ceremonia que premia a lo más destacado de la temporada 2025-2026 se efectuará el próximo lunes 22 de septiembre en París, sede habitual de la entrega de estos galardones.

Publicidad

La cita es a las 9:00 de la noche, hora de Francia. Es decir, a las 2:00 de la tarde, hora de Colombia. Sin embargo, minutos antes está programada la tradicional alfombra roja, por donde desfilan todos los asistentes y sus acompañantes.

La señal de televisión para seguir todas los detalles de la entrega de estatuillas estará a cago de diversas cadenas internacionales, aunque para el territorio colombiano habrá señal habilitada mediante transmisión en directo de ESPN Disney+.