Cada vez falta menos para que ruede el balón en el Mundial de Brasil 2027, cita orbital en la que la Selección Colombia femenina dirá presente tras clasificar como campeonas de la Liga de Naciones de la Conmebol, y para llegar en óptimas condiciones al certamen del próximo año, las dirigidas por Ángelo Marsiglia tienen dos próximos retos en el calendario en tierras océanicas.

La 'amarilla' femenina de mayores, liderada por Linda Caicedo, Manuela Vanegas, Daniela Montoya, Jorelyn Carabalí, entre otras, enfrentará en doble confrontación a Australia, duelos de preparación que podrá ver por TV en diferido por la señal de Gol Caracol, en la app de Ditu, en este portal haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, y en el canal de YouTube de Gol Caracol para que se programe y no se los pierda.

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Hay que indicar que los juegos de la Selección Colombia femenina contra las 'matildas' están programados para los días 28 de noviembre y 2 de diciembre, en horario de las 3:35 de la madrugada en nuestro país. Por lo que los compromisos de fogueo serán transmitidos en otra hora distinta.

La Selección Colombia femenina venció 2-1 a Venezuela en partido preparatorio Federación Colombiana de Fútbol

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Por supuesto que los juegos de fogueo entre colombianas y australianas contarán con todo el talento de Gol Caracol. Acá le contamos todos los detalles de los dos encuentros.



Australia vs. Colombia

Día: sábado 28 de noviembre del 2026.

Jornada: partido de preparación.

Hora: 10:00 a.m. (Colombia - Diferido).

Estadio: GIO Stadium, en Canberra.

Transmisión por TV: Gol Caracol y Ditu.

ONLINE: www.golcaracol.com

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Australia vs. Colombia

Día: miércoles 2 de diciembre del 2026.

Jornada: partido de preparación.

Hora: 10:00 a.m. (Colombia - Diferido).

Estadio: GMHBA Stadium, en Geelong,

Transmisión por TV: Gol Caracol y Ditu.

ONLINE: www.golcaracol.com

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¿Cuándo es el Mundial Femenino de Brasil 2027?

Se disputará del 24 de junio al 25 de julio de 2027, marcando un hito histórico al celebrarse por primera vez en territorio sudamericano. El certamen reunirá a 32 selecciones nacionales que competirán en un total de 64 partidos repartidos en ocho ciudades sede: Río de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Porto Alegre, Recife y Salvador. Tanto el partido inaugural como la gran final tendrán como escenario el mítico Estadio Maracaná, en Río de Janeiro.

Linda Caicedo, figura de la Selección Colombia, en partido de la Liga de Naciones femenina AFP

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Acá el listado de convocadas de la Selección Colombia para los partidos contra Australia: