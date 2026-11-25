Luego de la victoria de América de Cali 2-1 sobre Deportivo Cali, en el marco de la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II 2026, el árbitro antioqueño Wilmar Roldán dialogó con la prensa del Valle del Cauca y expresó su satisfacción por el desarrollo del encuentro disputado en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

El colegiado antioqueño, de amplia trayectoria en el fútbol nacional e internacional, resaltó el ambiente del encuentro y la relevancia histórica que tiene el derbi de la capital vallecaucana dentro del balompié colombiano.

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"Este es un partido muy bonito. Mi clásico número 19 fue el de la noche del martes. Siempre venir acá al Pascual Guerrero, para uno es un partido especial. Estos dos equipos, como dice la canción, América y Cali a ganar. Y gracias a Dios todo estuvo bien", expresó Roldán inicialmente.

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Al ser consultado sobre sus vivencias en este enfrentamiento deportivo, Roldán recordó sus primeros años arbitrando los duelos entre 'escarlatas' y 'azucareros', haciendo además un contraste con la manera en que se viven las fiestas del fútbol en otras regiones del país.



"El acto de venir al Pascual Guerrero para mí hace tantos años es positivo... Yo coloqué una foto de hace casi veinte años, con Córdoba, Iván Vélez, los capitanes. Así que para mí es un orgullo venir al Pascual. Ojalá estuvieran las dos hinchadas como se hace en Medellín, pero igual todo el mundo se portó bien", complementó el experimentado árbitro.

Finalmente, el juez antioqueño definió el carácter y la temperatura con la que se disputan estos partidos decisivos en el plano local, dejando en claro el nivel de exigencia que representa arbitrar esta clase de compromisos.

América venció a Cali, por la fecha 2 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026 Colprensa

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"Todos (los clásicos tienen lo suyo), pero el clásico caleño es el clásico regional más picante que hay", añadió el paisa, que de manera sorpresiva atendió los requerimientos de los periodistas.