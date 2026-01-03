Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Barcelona recuperó a dos de sus figuras para importante partido de La Liga de España

Barcelona recuperó a dos de sus figuras para importante partido de La Liga de España

El 2026 empezó con buenas noticias para el entrenador del Fútbol Club Barcelona, Hansi Flick, ya que podrá contar con un par de jugadores que estaban lesionados.

Por: EFE
Actualizado: 3 de ene, 2026
Comparta en:
El Fútbol Club Barcelona recuperó a dos de sus figuras en el inicio del 2026
El Fútbol Club Barcelona recuperó a dos de sus figuras en el inicio del 2026
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad