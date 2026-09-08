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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Linda Caicedo, afuera de las candidatas a ganar el Balón de Oro; estas son las nominadas

Linda Caicedo, afuera de las candidatas a ganar el Balón de Oro; estas son las nominadas

'France Football' dio a conocer la lista de 30 jugadoras que aspiran a ganar el Balón de Oro y la delantera colombiana del Real Madrid femenina no fue incluida.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de sept, 2026
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Linda Caicedo
Linda Caicedo; jugadora colombiana en el Real Madrid
Cuenta Oficial de X del Real Madrid femenino

El fútbol colombiano se quedó sin representantes entre las grandes protagonistas del mundo. Este martes 8 de septiembre, 'France Football' reveló las 30 nominadas al Balón de Oro femenino 2026 y Linda Caicedo no apareció en el listado de candidatas a ese prestigioso reconocimiento individual.

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A pesar de que la delantera del Real Madrid femenino se mantiene en la élite del fútbol internacional, no pudo poner su nombre en una de las listas más importantes de la temporada. La ceremonia de premiación se realizará el próximo 26 de octubre en Londres, exactamente en The London Palladium.

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Esta noticia llega justo después de una temporada en la que Linda Caicedo continuó siendo una de las futbolistas más importantes del conjunto 'merengue'. Además, su rendimiento no se limita a lo que hace en su club, ya que en la Selección Colombia ha sido pieza fundamental con su velocidad, regate y calidad.

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De hecho, gracias a su rendimiento, la 'tricolor' se coronó campeona de la Liga de Naciones femenina Conmebol. No obstante, eso no fue suficiente para ser incluida entre las firmes candidatas a hacer historia y levantar el trofoe. Recordemos que años atrás ya había sido parte de dicha terna.

En el Balón de Oro 2023, fue nominada al premio principal y terminó en el noveno lugar, mientras que en 2025 ocupó el segundo puesto en el Trofeo Kopa femenino. Ahora, son 30 las candidatas que aspirarán a ganar el Balón de Oro femenino 2026, sin presencia 'cafetera'.

Linda Caicedo en un juego con Real Madrid femenino.
Linda Caicedo en un juego con Real Madrid femenino.
Foto: AFP

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Nominadas al Balón de Oro 2026 (mejor jugadora)

  • Selma Bacha (Olympique Lyon - Francia).
  • Barbra Banda (Orlando Pride - Zambia).
  • Klara Bühl (Bayern Múnich - Alemania).
  • Esmee Brugts (FC Barcelona - Países Bajos).
  • Mariona Caldentey (Arsenal - España).
  • Scarlett Camberos (Club América - México).
  • Kerstin Casparij (Manchester City - Países Bajos).
  • Temwa Chawinga (Kansas City - Malaui).
  • Cata Coll (FC Barcelona - España).
  • Melchie Dumornay (Olympique Lyon - Haití).
  • Caroline Graham Hansen (FC Barcelona - Noruega).
  • Alex Greenwood (Manchester City - Inglaterra).
  • Patri Guijarro (FC Barcelona - España).
  • Pernille Harder (Bayern Múnich - Dinamarca).
  • Yui Hasegawa (Manchester City - Japón).
  • Rose Lavelle (Gotham FC - Estados Unidos).
  • Mapi León (FC Barcelona / London City Lionesses - España).
  • Lorena (Kansas City - Brasil).
  • Melvine Malard (Manchester United / Chelsea - Francia).
  • Manaka Matsukubo (North Carolina Courage / Chelsea - Japón).
  • Vivianne Miedema (Manchester City - Países Bajos).
  • Ewa Pajor (FC Barcelona - Polonia).
  • Claudia Pina (FC Barcelona - España).
  • Alexia Putellas (FC Barcelona / London City Lionesses - España).
  • Wendie Renard (Olympique Lyon - Francia).
  • Alessia Russo (Arsenal - Inglaterra).
  • Khadija Shaw (Manchester City - Jamaica).
  • Momoko Tanikawa (Bayern Múnich - Japón).
  • Caroline Weir (Real Madrid / Olympique Lyon - Escocia).
  • Tessa Wullaert (Inter de Milán / Como - Bélgica).

Últimas ganadoras del Balón de Oro

  • 2018: Ada Hegerberg (Lyon).
  • 2019: Megan Rapinoe (Reign FC).
  • 2021: Alexia Putellas (Barcelona).
  • 2022: Alexia Putellas (Barcelona).
  • 2023: Aitana Bonmati (Bareclona).
  • 2024: Aitana Bonmati (Barcelona).
  • 2025: Aitana Bonmati (Barcelona).
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