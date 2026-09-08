El colombiano Andrés Arroyo salió del quirófano, tras fuerte lesión en el pie derecho

El centrocampista colombiano Andrés Arroyo presenta una lesión en el pie derecho, por lo que estará fuera de las canchas en los próximos compromisos de su equipo, el Pachuca mexicano.

En un comunicado, los Tuzos confirmaron que en el partido del pasado viernes contra el Juárez FC, en el torneo Apertura, Arroyo sufrió una fractura en el quinto metatarsiano, lo cual provocó que le hicieran una cirugía.

"En una jugada hace un salto al caer, presenta un mecanismo de rotación del pie derecho; en ese momento escucha como si hubiera tronado algo, presenta dolor e incapacidad para la deambulación; se revisa y se sospecha la fractura", aseguró el doctor Fernando Márquez, director de servicios médicos del Pachuca.

Publicidad

Tras ser valorado médicamente y completar los exámenes realizados en Pachuca, se estableció que el futbolista colombiano sufrió una fractura en el quinto metatarsiano. Luego de conocer el diagnóstico, el cuerpo médico determinó que era necesario realizar una intervención quirúrgica. De esta manera, Arroyo fue operado este lunes 7 de septiembre por el doctor Marco Acuña, en el Centro de Excelencia Médica en Altura (CEMA). La cirugía se desarrolló con normalidad y, a partir de ahora, el jugador afrontará su recuperación y rehabilitación, con la expectativa de volver posteriormente a los entrenamientos.



👋🏻 | Andrés Arroyo tras su exitosa intervención en @ClinicaCEMA https://t.co/SkFTmA7St2 pic.twitter.com/0ecnl8y4hv — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) September 8, 2026

Márquez explicó que el procedimiento se llevó a cabo sin complicaciones y que el futbolista se encuentra en buen estado. De acuerdo con el parte médico difundido por los Tuzos, el periodo estimado de recuperación será de entre seis y ocho semanas, aunque dependerá de la evolución clínica del jugador.

Publicidad

"El club Pachuca hará un seguimiento al proceso de recuperación de Andrés Arroyo", insistió hoy la oficina de los Tuzos, colocados en el undécimo lugar de la tabla de posiciones.

Liderados por el venezolano Salomón Rondón, primero en la tabla de goleadores, los Tuzos ocupan el undécimo lugar de la clasificación.