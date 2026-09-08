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Gol Caracol  / Barcelona apunta con todo a ganar la Champions League; "tenemos la calidad para ganarla"

Barcelona apunta con todo a ganar la Champions League; "tenemos la calidad para ganarla"

Hansi Flick habló previo al debut del cuadro 'culé' en la Liga de Campeones, refiriéndose a la posibilidad de ganarse el esquivo trofeo esta misma temporada.

Por: EFE
Actualizado: 8 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
FC Barcelona
Equipo del FC Barcelona 2026/2027
AFP

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado este martes, en la rueda de prensa previa al estreno del conjunto azulgrana frente al Feyenoord neerlandés en la Liga de Campeones, que su equipo tiene "calidad para ganar" la competición, aunque ha remarcado que "el camino es largo".

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"Todos los grandes clubes sueñan con esto (ganar la 'Champions'), es la competición mas grande. Tenemos la calidad para ganarla, pero es un camino muy largo. Tenemos que demostrarlo, estamos empezando, y es lo que queremos hacer", ha valorado el entrenador alemán desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

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Flick ha comentado que, tras la llegada de refuerzos como Rodrigo Hernández, cuenta este año con "muchos jugadores experimentados", aunque ha remarcado que "lo más importante es el equipo" y que "todo el mundo tiene la responsabilidad de darlo todo cada día".

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"Tenemos que ir mejorando. Haber ganado cuatro partidos no hace que ganar sea fácil. Es un gran esfuerzo", ha señalado el técnico, que ha admitido que "puede haber jugadores descontentos" por su falta de minutos, algo que considera "normal" en un equipo "con esta calidad".

"Todos los días tienes que demostrar que te mereces jugar y, si te llega el momento, demostrarlo", ha comentado el técnico, que pese a reconocer que "no es fácil" gestionar esta situación, ha señalado que "así funciona el negocio" y que intenta "hablar siempre con los jugadores", a los que pide que sean "optimistas" y "apoyen a los demás".

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Asimismo, ha señalado que el inicio del curso es prometedor: "Parece que todo va bien. Hay mucha calidad, intensidad y todos siguen nuestra idea de juego. Hay mucha comunicación sobre el césped y en el vestuario. Los jugadores están unidos, conectados, luchando juntos. Esto también es necesario".

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El preparador germano ha destacado el rendimiento de Lamine Yamal: "Es un jugador que puede decidir partidos él solo. Tiene mucha calidad, es un jugador fantástico y le encanta mejorar. Su responsabilidad como parte de los capitanes es fantástica. Lo ves cada día, cómo disfruta del fútbol. Es importante que disfrute, porque es cuando está a su mejor nivel".

Flick ha celebrado la adaptación de Anthony Gordon: "Se ve que quiere marcar y tiene oportunidades. Falla, pero da asistencias a los compañeros y eso también es importante. Marcará goles, eso no me preocupa. Lo está haciendo bien y estoy contento con su rendimiento en defensa y en ataque".

Sobre el Balón de Oro, el entrenador ha comentado que cuenta con "muchos jugadores fantásticos y estaría muy contento si alguno lo gana", ha apuntado que la recuperación de Frenkie de Jong sigue "la evolución prevista" y podría regresar tras el parón internacional, y ha explicado que el extremo Jesse Bisiwu está "bien" pero no entrará en la lista contra el Feyenoord, porque la idea es que entrene con el primer equipo y juegue con el filial.

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