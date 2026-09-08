Luis Díaz, entre los candidatos a ganar el Balón de Oro 2026; estos son todos los nominados

El fútbol colombiano vuelve a tener motivos para celebrar en la carrera por el Balón de Oro. Este martes 8 de septiembre, 'France Football' dio a conocer la lista de nominados al prestigioso premio y Luis Díaz aparece entre los candidatos a quedarse con el reconocimiento al mejor futbolista del mundo.

El guajiro recibe así el reconocimiento a una temporada de altísimo nivel, en la que se consolidó como una de las figuras del Bayern Múnich y, posteriormente, asumió un papel protagónico con la Selección Colombia, tanto en las Eliminatorias Sudamericanas como en el Mundial 2026.

La primera temporada de Luis Díaz con Bayern Múnich terminó dejando números que respaldan su candidatura. El colombiano fue una pieza fundamental del equipo dirigido por Vincent Kompany, que defendió su título de la Bundesliga, levantó la Copa de Alemania y consiguió la Supercopa de dicho país.

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En el campeonato alemán, 'Lucho' registró 15 goles y 14 asistencias, mientras que en la Champions League aportó siete tantos y tres asistencias en el camino del conjunto bávaro hasta las semifinales. Además, tuvo cinco participaciones de gol en la Copa de Alemania, armando un tridente de miedo con Kane y Olise.



Pero si hubo un escenario que podía potenciar todavía más su candidatura, fue lo hecho con la Selección Colombia. Luis Díaz llevó de regreso a 'la tricolor' a una cita orbital. Ya en la Copa del Mundo, marcó un gol y dio una asistencia en la victoria 3-1 sobre Uzbekistán.

De esta manera, Luis Díaz afronta una nueva oportunidad de hacer historia. Su rendimiento con Bayern Múnich, los títulos conquistados durante la temporada y su protagonismo con la Selección Colombia en el Mundial construyeron una candidatura que se materializó con su inclusión entre los nominados.

Luis Díaz en uno de los partidos con la Selección Colombia en el Mundial 2026. Foto: Getty Imágenes

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Nominados al Balón de Oro 2026 (mejor jugador)

Jude Bellingham (Real Madrid - Inglaterra).

Pau Cubarsí (FC Barcelona - España).

Marc Cucurella (Chelsea / Real Madrid - España).

Ousmane Dembélé (PSG - Francia).

Luis Díaz (Bayern Múnich - Colombia).

Bruno Fernandes (Manchester United - Portugal).

Gabriel (Arsenal - Brasil).

Erling Haaland (Manchester City - Noruega).

Achraf Hakimi (PSG - Marruecos).

Harry Kane (Bayern Múnich - Inglaterra).

Khvicha Kvaratskhelia (PSG - Georgia).

Lamine Yamal (FC Barcelona - España).

Sadio Mané (Al Nassr - Senegal).

Marquinhos (PSG - Brasil).

Lautaro Martínez (Inter de Milán - Argentina).

Kylian Mbappé (Real Madrid - Francia).

Nuno Mendes (PSG - Portugal).

Lionel Messi (Inter Miami - Argentina).

João Neves (PSG - Portugal).

Michael Olise (Bayern Múnich - Francia).

Willian Pacho (PSG - Ecuador).

Julián Quiñones (Al Qadsiah - México).

Declan Rice (Arsenal - Inglaterra).

Rodri (Manchester City / Barcelona - España).

Fabián Ruiz (PSG - España).

William Saliba (Arsenal - Francia).

Ferran Torres (FC Barcelona / PSG - España).

Dayot Upamecano (Bayern Múnich - Francia).

Vinícius Jr. (Real Madrid - Brasil).

Vitinha (PSG - Portugal).

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