Barcelona y un duro golpe al Real Madrid: venció 2-1 a la Real Sociedad y es nuevo líder en España

La vuelta de Lamine Yamal condujo al Barcelona al liderato de LaLiga tras su victoria ante la Real Sociedad (2-1), en otro partido en el que los de Hansi Flick tuvieron que remontar.

Salió el de Rocafonda en el minuto 58 y en el 59 sirvió el 2-1 para Robert Lewandowski. Fue un partido complicado para los catalanes, con unas cuantas lesiones, muchas rotaciones y sin la pausa ni el acierto de otros días.

Siete cambios en el once, la mayoría pensando en el partido del próximo miércoles ante el PSG, una de las grandes citas europeas del inicio del curso, y mucho control de inicio por parte del Barça que tuvo que picar mucha piedra ante una ultradefensiva Real, especialmente en el primer tiempo.

Sorprendió Flick con la puesta en juego de los jóvenes 'Dro' y Roony Bardghji, monopolizó el balón su equipo, con Pedri de nuevo ofreciendo su mejor fútbol, pero con el paso de los minutos, cada vez los donostiarras se sentían más cómodos y los azulgrana menos fluidos.

No pudo marcar Marcus Rashford en la primera gran ocasión que tuvieron los suyos (min. 10), después de un saque de esquina preparado, y en el que se lució Remiro y a pesar de que fue acumulando oportunidades, el gol no llegaba.

La Real de Sergio Francisco con un 4-1-4-1 cedió el balón al Barça y se mantuvo muy ordenado. A pesar de los intentos de Araujo (22), Roony (24) y Lewandowski (26), los locales no anotaron y la Real a la primera, se adelantó.

Momento del gol de Robert Lewandowski para el Barcelona Foto: AFP

Fue en una acción de Barrene, que se deshizo de Koundé y su centro lo remachó Odriozola desde cerca a la media hora del partido. Álvaro Odriozola, que llevaba nueve meses sin jugar, desde un partido de Liga Europa ante el PAOK, no tenía que jugar de inicio.

Pero cosas del fútbol, se lesionó Aramburu a última hora y entró él. El 0-1 no hacía justicia a lo que se había visto sobre el terreno de juego, pero ya se sabe que el fútbol es un juego de errores y aciertos, y la Real aprovechó su momento.

Hasta el final del primer tiempo, Pedri fue el que tomó las riendas de la situación. Incluso suya fue una gran ocasión en el 39, tras un rechace de Zubeldía y una gran intervención de Remiro, pero el gol no llegaba.

También apareció en los minutos finales el joven Bardghji, que puso a prueba al meta donostiarra en el 42. Al minuto siguiente, un saque de esquina servido por Marcus Rashford, uno de los más destacados en el primer tiempo, fue rematada de cabeza por Kounde para igualar el partido.

En los primeros 45 minutos, el Barça había rematado nueve veces, seis a puerta; la posesión había sido suya (86-14), pero al descanso, el 1-1 se antojaba un premio demasiado grande para los méritos de uno y otros.

Visto lo visto, Flick miró hacia el banquillo y puso en juego a Dani Olmo por 'Dro' para el inicio del segundo tiempo con la idea de buscar más desborde en la mediapunta, mayor velocidad de ejecución y más juego entre líneas. Mientras tanto Lamine Yamal esperaba su oportunidad y la tuvo a partir del minuto 58.

Acción del gol de Jules Koundé para el Barcelona Foto: AFP

En la primera acción que intervino, un minuto después, el de Rocafonda encaró a Sergio Gómez, y sirvió a Lewandowski. El polaco no desaprovechó el regaló y anotó el 2-1 en el 59.

Se animó la Real con el resultado en contra, tuvo un par de buenas aproximaciones, especialmente una de Oyarzábal, que acabó en saque de esquina, pero parecía más cerca el 3-1, con acciones de Lewandowski (68), Rashford (70) y Dani Olmo (71). Remiro, con ocho paradas, mantenía vivo a los suyos.

Pero como no cerraba el partido, la Real se sintió con opciones hasta el final. De hecho, en el minuto 84 tuvo el 2-2, pero Kubo remató al travesaño; en la siguiente acción, Lewandowski también disparó al travesaño. No hubo más. El Barça es el nuevo líder de LaLiga, con un punto más que el Real Madrid después de siete partidos.