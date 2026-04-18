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Gol Caracol  / Bayern Múnich vs. Stuttgart, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de la Bundesliga

Bayern Múnich vs. Stuttgart, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de la Bundesliga

Este domingo, en el Allianz Arena, Bayern Múnich se enfrentará al Stuttgart por la fecha 30 de la Liga de Alemania. ¡Luis Díaz se puede coronar campeón!

Por: AFP
Actualizado: 18 de abr, 2026
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Luis Díaz, figura en Bayern Múnich.
Luis Díaz, figura en Bayern Múnich.
Getty Imágenes

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