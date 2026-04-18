Bayern Múnich vs. Stuttgart, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de la Bundesliga

El Bayern Múnich puede proclamarse campeón antes de tiempo este domingo (10:30 a.m.) en su estadio, el Allianz Arena, frente al VfB Stuttgart. A continuación todos los detalles del encuentro que tendrá al colombiano Luis Díaz como protagonista. No se lo pierda.



Así llega el Bayern Múnich

El FC Bayern afronta el derbi del sur contra el VfB Stuttgart con mucha confianza. A mitad de semana logró clasificarse para las semifinales de la Liga de Campeones. Tras un partido extremadamente emocionante en el que llegó a ir perdiendo hasta en tres ocasiones, el Bayern, tras la victoria en el Bernabéu, también se impuso en el partido de vuelta de cuartos de final contra el Real Madrid en el Allianz Arena, logrando así pasar a la ronda de los cuatro mejores equipos de Europa. En la liga, la racha es, de todos modos, excepcional, con ocho victorias en los últimos nueve partidos. ¡Ahora, en la jornada 30, ya se presenta la oportunidad de proclamarse campeón antes de tiempo! Gracias a la derrota por 2-1 del Borussia Dortmund, su perseguidor, ante el TSG Hoffenheim el sábado, el Bayern podría asegurarse el título con solo sumar un punto contra el Stuttgart.

Luis Díaz celebra gol con el Bayern Múnich - Foto: AFP

Así llega el Stuttgart

El VfB Stuttgart está realizando una temporada convincente. Los suabos tienen buenas perspectivas en la lucha por los puestos de la Liga de Campeones, pero necesitan cada punto en la recta final de la temporada. Antes del partido contra el Bayern, el equipo del exentrenador del equipo amateur Sebastian Hoeneß ocupa el cuarto puesto de la tabla, un punto por delante del Bayer 04 Leverkusen y tres puntos por detrás del RB Leipzig. El pasado fin de semana, el Stuttgart logró una contundente victoria por 4-0 en casa contra el Hamburgo SV. Sin embargo, el entrenador del VfB, Hoeneß, espera un partido diferente contra el Bayern, con menos fases de posesión del balón. «El objetivo es crear un impulso. Para ello necesitamos valor, convicción y cierta capacidad de sufrimiento. Se darán situaciones que debemos aprovechar», afirmó Hoeneß.



Hora y dónde ver Bayern Múnich vs. Stuttgart, en la Liga de Alemania

Fecha: domingo 19 de abril.

Hora: 10:30 a.m. (hora Colombia).

Estadio: Allianz Arena, en Múnich.

Transmisión: Disney Plus - ESPN.