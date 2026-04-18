A qué hora juega HOY James Rodríguez con Minnesota United vs. Portland Timbers, en la MLS

James Rodríguez es el jugador a seguir este sábado 18 de abril, ya que podría volver a tener minutos en la MLS, de los Estados Unidos. Minnesota United, su equipo, recibirá en casa a Portland Timbers, que cuenta con los colombianos Diego Chará, José Caicedo, Jimer Fory y Juan Mosquera.

El duelo de la octava jornada se llevará a cabo a las 7.30 p.m. (hora Colombia) y será transmitido por Apple TV. Cabe recordar, que, Rodríguez Rubio viene de disputar 65 minutos con los 'loons' en la US Open Cup, eliminando a Sacramento Republic por 9-8 en penaltis, tras igualar 0-0 en el tiempo reglamentario.

James Rodríguez volvió a jugar con Minnesota United. X de @MNUFC

¿Cómo llega Minnesota United?

Las últimas semanas han sido emocionantes para los Loons, que han encontrado su ritmo en la Costa Oeste. Tres victorias consecutivas en California (incluida una en la tanda de penaltis en la USOC) les han permitido mantenerse a la par de los equipos más fuertes de la Conferencia Oeste, con goles de Kelvin Yeboah y ambos laterales que demuestran que la estrategia funciona. Con el inicio de esta nueva temporada ya consolidado y una racha de resultados positivos, el MNUFC parece ir por buen camino de cara al enfrentamiento de este fin de semana.

¿Cómo llega Portland Timbers?

Los Timbers son, y siempre han sido, un microcosmos de la tan apreciada igualdad de la Major League Soccer. Esta temporada, perdieron contra un prometedor pero irregular Houston, apenas unas semanas antes de poner fin a la increíble racha defensiva del LAFC y convertirse en el primer equipo en derrotar a los combativos Will Ferrells en 2026. Podrían ganar —o perder— prácticamente cualquier partido, y ese es uno de los mayores elogios que puedo hacerles, de verdad. Más que cualquier otro equipo de esta liga, Portland es casi imposible de predecir. Eso significa que tendrás que estar atento.



Antecedentes: Minnesota vs. Portland

Toda rivalidad comienza con un partido. En el caso del MNUFC contra el Portland, ese primer encuentro fue también el debut de los Loons en la MLS, una derrota por 5-1 como visitantes en el Providence Park. Desde entonces, estos equipos se han enfrentado 17 veces más en la temporada regular, lo que me ha brindado un montón de estadísticas interesantes para compartir con ustedes. Si bien nadie los consideraría rivales acérrimos, la competitividad de este enfrentamiento es innegable. Este partido produce un promedio de más de tres goles por encuentro, con un total combinado de 61 goles anotados en 18 partidos. Los Loons han marcado 32 goles para obtener 9 victorias, mientras que los Timbers han anotado 29 para conseguir cinco victorias. Los cuatro partidos restantes terminaron en empate, incluyendo el único encuentro sin goles en 2019 y aquel emocionante 4-4 en 2022.