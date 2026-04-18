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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A qué hora juega HOY James Rodríguez con Minnesota United vs. Portland Timbers, en la MLS

A qué hora juega HOY James Rodríguez con Minnesota United vs. Portland Timbers, en la MLS

Este sábado 18 de abril, Minnesota United se enfrentará a Portland Timbers por la octava jornada de la Major League Soccer. Atentos con el colombiano James Rodríguez.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de abr, 2026
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James Rodríguez Minnesota United
James Rodríguez en juego con el Minnesota United en la MLS - Foto:
Getty Images

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