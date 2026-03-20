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Gol Caracol  / Bayern Múnich vs. Unión Berlín: hora y dónde ver EN VIVO por TV; ¿juega Luis Díaz?

Bayern Múnich vs. Unión Berlín: hora y dónde ver EN VIVO por TV; ¿juega Luis Díaz?

Este sábado, el Bayern Múnich vuelve al 'ruedo' en la Bundesliga recibiendo en el Allianz Arena al complicado Unión Berlín. ¡Prográmese con este compromiso!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 20 de mar, 2026
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Luis Díaz en Unión Berlín vs. Bayern Múnich en partido por la Copa de Alemania.
Luis Díaz en Unión Berlín vs. Bayern Múnich en partido por la Copa de Alemania.
AFP

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