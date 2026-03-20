Bayern Múnich vs. Unión Berlín: hora y dónde ver EN VIVO por TV; ¿juega Luis Díaz?

El fútbol en Europa va a toda marcha y una de las competiciones que no se detiene es la Bundesliga. El actual líder del campeonato, Bayern Múnich, tendrá una nueva salida, este sábado 21 de marzo, recibiendo en el Allianz Arena al Unión Berlín. ¿Juega Luis Díaz ?

Tras haber certificado su clasificación a los cuartos de final en la Champions League (global 10-2 sobre Atalanta), los dirigidos por Vincent Kompany vuelven a poner su enfoque en el campeonato local contra un rival que se ubica, parcialmente, en la novena posición de la tabla general, pero que los ha complicado en la actual temporada.

Luis Díaz en Unión Berlín vs. Bayern Múnich por la Copa de Alemania. AFP

Un empate a dos goles en la primera vuelta del actual torneo y una ajustada victoria 2-3 para los 'bávaros' en Copa Alemania son los datos recientes; ambos encuentros se jugaron en la casa de Unión Berlín. Ahora, todo se trasladará a la cancha de los muniqueses.



Opiniones de los protagonistas

"Esta será la tercera vez que nos enfrentamos a ellos esta temporada. Jugamos en casa, así que queremos que sea un partido diferente al de Berlín. Tendremos que ver cuánto de su juego logran implementar. Sabemos lo complicado que puede ser jugar contra ellos", esas fueron las palabras de Kompany, técnico del Bayern, en la rueda de prensa previa.



Por su parte, en Unión Berlín esperan que esta vez la estrategia salga bien para quedarse con los tres puntos ante el 'grande de Baviera'.

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"Tenemos que marcar un gol más y así seguro que nos llevamos los tres puntos al final. Nosotros mismos tenemos que ser valientes y claros en nuestras acciones. No hay que dejar que el Bayern se descontrole y, además, hay que aprovechar las pocas oportunidades que se presenten", dijo Steffen Baumgart, timonel de los 'die eisernen'.



Luis Díaz será baja

Luis Díaz en acción con el Bayern Múnich en Champions League - Foto: AFP

Para el encuentro de este sábado, 'Lucho', de gra actualidad en Bayern, será baja tras haber sido expulsado por doble amarilla en el 1-1 contra Leverkusen en el BayArena, por lo que deberá cumplir fecha de sanción.



Bayern Múnich vs. Unión Berlín: hora y dónde ver EN VIVO por TV

Día: sábado 21 de marzo del 2026.

sábado 21 de marzo del 2026. Jornada: fecha 27 de la Bundesliga 2025/2026.

fecha 27 de la Bundesliga 2025/2026. Hora: 9:30 de la mañana (de Colombia).

9:30 de la mañana (de Colombia). Estadio: Allianz Arena (Múnich, Alemania).

Allianz Arena (Múnich, Alemania). TV: Espn y Disney+Premium.