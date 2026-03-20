Bayern Múnich iría por Messi, como reemplazo de Luis Díaz; ya es noticia en Alemania

En Alemania se ha armado revuelo, en los últimos días, con destacada información respecto a lo que podría ser el próximo mercado de fichajes para el Bayern Múnich.

Y es que, a pesar de tener una delantera letal, que ha sabido revalidar su importante nivel con números de ‘otro planeta’ en la presente temporada; parece ser que en el conjunto ‘bávaro’ no se conforman y, pensando en el futuro, ya tendrían en lista una de las nuevas promesas del fútbol mundial.

Se trata de Rayane Messi, un joven futbolista de 18 años que no solamente ha llamado la atención de propios y extraños por su peculiar nombre, similar al del astro argentino; sino que también por el gran talento que ya tiene ilusionado al conjunto ‘bávaro’, pensando en ese recambio generacional que va a tener el club con el pasar de los años.

⚽️ 𝗕𝗨𝗨𝗨𝗧𝗧𝗧 ! Rayane Messi 🇫🇷



Premier but en SPL pour le jeune français 💎



8’ | NEOM S.C. 1 - 1 Al Kholoodpic.twitter.com/Zn6Am9nCw9 — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) February 28, 2026

Según informó el diario ‘Bild’, Rayane no tiene parentesco con el astro argentino, pero sí un talento que ha hecho que los ojeadores del Bayern lo sigan desde 2024. Además, cabe destacar que el francés juega en la misma posición de Luis Díaz, por lo que el joven sería su sustituto directo a futuro, en el extremo izquierdo de los 'bávaros'.



“El FC Bayern tiene un nombre de gran calibre en su lista de candidatos! Este jugador quizás aún sea relativamente desconocido a nivel internacional, pero su nombre evoca el máximo prestigio futbolístico: ¡Messi!”, citó el mismo medio alemán en su portal web.

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Sumado a eso, en 'Bild' agregaron que, inicialmente, el cuadro de Múnich tenía en mente fichar a Yan Diomande, el marfileño de 19 años que actualmente juega para Leipzig. No obstante, debido a los 90 millones de euros que costaría su pase, la operación estaría caída y el interés iría hacia otro lado.

Luis Díaz es gran figura en el Bayern Múnich de Alemania. Getty

Justo por eso, la mira ahora está puesta en Rayane Messi, un extremo izquierdo quien, según ‘Transfermarkt’, está tasado en un millón de euros. Además, en el club alemán ya lo han visto y le han hecho seguimiento de tiempo atrás, por lo que no sería una apuesta al aire; además que por su costo, sería mucho más accesible la operación.

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No obstante, habrá que ver cómo se termina de desarrollar esta noticia en los próximos días, teniendo en cuenta que la operación no podría llevarse a cabo, sino hasta el próximo mercado de fichajes, que se abrirá terminando la Copa del Mundo 2026, que se disputará entre Estados Unidos, México y Canadá.