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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Bayern Múnich iría por Messi, como reemplazo de Luis Díaz; ya es noticia en Alemania

Bayern Múnich iría por Messi, como reemplazo de Luis Díaz; ya es noticia en Alemania

Hace un par de horas, se filtró reveladora información respecto al futuro del ataque en Bayern Múnich, de cara a las próximas temporadas. Se habla de un relevo para 'Luchito'.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 20 de mar, 2026
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Luis Díaz es gran figura en Bayern Múnich.
Luis Díaz es gran figura en Bayern Múnich.
Getty

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