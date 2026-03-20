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Gol Caracol  / A la Selección de Colombia la ven como una de las sorpresas del Mundial 2026

A la Selección de Colombia la ven como una de las sorpresas del Mundial 2026

En medio del sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y Libertadores, un histórico del fútbol sudamericano se refirió al papel que puede tener la Selección Colombia en la cita orbital.

Por: EFE
Actualizado: 20 de mar, 2026
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