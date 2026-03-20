A la Selección de Colombia la ven como una de las sorpresas del Mundial 2026

El exfutbolista uruguayo Diego Godín, que acumuló 161 llamados a la selección de su país, afirmó este jueves que la 'celeste', campeona en las Copas del Mundo de 1930 y 1950, "está capacitado para ser protagonista" en la cita de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

"Uruguay está bien, además de Fede (Valverde) la gran mayoría de los jugadores tienen un gran presente en su clubes, son jugadores jóvenes, con experiencia. Yo creo que si llegan bien, Uruguay está capacitado para ser protagonista", dijo Godín a periodistas tras participar en los sorteos de las fases de grupos de las copas Libertadores y Sudamericana esta jornada en la ciudad paraguaya de Luque.

Asimismo, el exjugador del Atlético de Madrid consideró que los jugadores uruguayos "están enfocados" en jugar el Mundial, en el que la Celeste comparte el grupo H junto a Cabo Verde, Arabia Saudita y España, esta última favorita para alzar el título, según dijo.

Godín también señaló que, además de la Selección de Uruguay, otra de las Selecciones que destacó por su gran desempeño en la pasada Copa América 2024 , y que, por ende, se perfila como una de las más fuertes y protagonistas de este importante torneo, es la ‘tricolor’, dirigida por el argentino Néstor Lorenzo.



Jugadores de la Selección Colombia celebran uno de sus goles en las Eliminatorias Sudamericanas AFP

Publicidad

"Obviamente yo no pongo a Uruguay y a Colombia como favoritas, pero están para ser protagonistas. Además, como recién decía, en este tipo de condiciones pueden dar una sorpresa importante", expreso el uruguayo.

En un momento al exfutbolista, también se le pregunto por el guajiro Luis Díaz, quien es una de las figuras más importantes actualmente en el Bayern de Múnich. Allí describió al delantero como uno de los lideres más fundamentales en la selección colombiana. Destaca que es un gran jugador que se encuentra en un nivel de madurez bastante alto, con una experiencia notoria y con un nivel de confianza muy bueno.

Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Atalanta por la Champions League. Getty