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Gol Caracol  / Extécnico de los 'galácticos' en Real Madrid está ingresado en UCI por una infección pulmonar

Extécnico de los 'galácticos' en Real Madrid está ingresado en UCI por una infección pulmonar

Además de haber dirigido al Real Madrid, éste entrenador también fue seleccionador de Brasil. Hoy en día está retirado de los banquillos.

Por: EFE
Actualizado: 20 de mar, 2026
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Formación titular del Real Madrid en la era de los 'galácticos' en 2005.
Formación titular del Real Madrid en la era de los 'galácticos' en 2005.
Getty

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