Benfica, de Richard Ríos, sufrió grave sanción por fuertes acusaciones; la UEFA no perdonó

La UEFA sancionó al Benfica con un cierre parcial del Estádio da Luz durante el próximo año en competiciones europeas por "el comportamiento racista y/o discriminatorio de sus aficionados" en el partido contra el Real Madrid de la Liga de Campeones del pasado 17 de febrero.

Esta decisión fue adoptada por el Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA, que también decidió imponer al equipo lusa una multa de 40.000 euros, así como otra de 25.000 euros por el lanzamiento de objetos.

La decisión también incluye la suspensión del segundo entrenador del Benfica, Pedro Luis Ferreira Machada, por un partido en competiciones de la UEFA por su "conducta antideportiva" en el encuentro frente al equipo español. El cierre parcial del estadio abarca 500 localidades en los sectores 10 y 11, en la grada sur, quedando esta sanción en suspenso durante un período de prueba de un año.

El partido del pasado 17 de febrero en el Estádio da Luz, en el que los 'merengues' se impusieron 0-1, se vio empañado por un supuesto incidente cuando Vini Jr. acusó al argentino Gialuca Prestianni de insultarlo de forma racista.



Prestianni fue posteriormente suspendido provisionalmente por la UEFA por un partido, por lo que se perdió la vuelta que se disputó en el Santiago Bernabéu, donde el equipo dirigido por José Mourinho perdió por 2-1 y quedó eliminado de la competición europea. El 27 de febrero, el club portugués anunció la suspensión de cinco de sus socios por comportamientos racistas durante este encuentro.

Gianluca Prestianni y Vinícius Jr. tuvieron fuerte cruce en Benfica vs. Real Madrid. Getty Images.

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Lo ocurrido durante el encuentro disputado en dicha fecha, tuvo como protagonistas al delantero argentino Prestianni y al jugador del equipo merengue, Vinícius Júnior. En medio de la discusión, el partido se detuvo durante aproximadamente diez minutos, luego de que el brasileño informara al árbitro haber recibido insultos racistas. De inmediato, el cuerpo arbitral activó el protocolo contra el racismo.

Luego de ello, los insultos y malos gestos por parte de la afición del equipo portugués, hacia el jugador no cesaron y estuvieron presentes durante el tiempo restante del compromiso.

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"Los más de 3.000 aficionados del Benfica presentes en el Bernabéu abuchearon prácticamente cada vez que Vinícius tocaba el balón al comienzo del partido. Los seguidores del Benfica también abuchearon con vehemencia cuando se anunció el nombre del jugador brasileño en la alineación titular antes del encuentro", indico el medio ESPN.