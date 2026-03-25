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Gol Caracol  / Benfica, de Richard Ríos, sufrió grave sanción por fuertes acusaciones; la UEFA no perdonó

Benfica, de Richard Ríos, sufrió grave sanción por fuertes acusaciones; la UEFA no perdonó

El equipo de Richard Ríos, sería sancionado luego de que en su encuentro de los playoffs contra el equipo 'merenguen' algunos de los aficionados hicieran gestos racistas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de mar, 2026
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Richard Ríos, mediocampista colombiano del Benfica, contra Vinícius Júnior, de Real Madrid, en Champions League
Richard Ríos, mediocampista colombiano del Benfica, contra Vinícius Júnior, de Real Madrid, en Champions League
Getty Images

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