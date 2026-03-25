Síguenos en:
Tendencias:
VUELTA A CATALUÑA 2026
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Linda Caicedo anotó par golazos, pero no le alcanzó a Real Madrid: Barcelona goleó 6-2, en Champions

Linda Caicedo anotó par golazos, pero no le alcanzó a Real Madrid: Barcelona goleó 6-2, en Champions

En cuartos de final de la Champions League femenina, Real Madrid cayó goleado con el Barcelona, en el juego de ida. La colombiana Linda Caicedo marcó los dos tantos de las 'merengues'.

Por: EFE
Actualizado: 25 de mar, 2026
Comparta en:
Linda Caicedo en Real Madrid vs. Barcelona.
Linda Caicedo en Real Madrid vs. Barcelona.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad