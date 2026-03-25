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Gol Caracol  / Federico Valverde, del Real Madrid, ya conoció su sanción tras expulsión frente a Atlético de Madrid

Federico Valverde, del Real Madrid, ya conoció su sanción tras expulsión frente a Atlético de Madrid

Valverde fue expulsado en el minuto 77 del encuentro jugado en el Santiago Bernabéu (3-2) por la entrada sobre Baena en el centro del campo, según el acta del colegiado José Luis Munuera Montero por "dar una patada a un adversario"

Por: EFE
Actualizado: 25 de mar, 2026
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Federico Valverde, capitán del Real Madrid, celebra un gol contra Manchester City, por Champions League
Federico Valverde, capitán del Real Madrid, celebra un gol contra Manchester City, por Champions League
AFP

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