Síguenos en::
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Bolivia, atenta a un anuncio de FIFA para jugar el repechaje del Mundial 2026: es oficial

Bolivia, atenta a un anuncio de FIFA para jugar el repechaje del Mundial 2026: es oficial

Terminó la última fecha FIFA del 2025, previo al sorteo del Mundial 2026, y se ultiman detalles para jugar la repesca entre las selecciones que no son de Europa.

Por: EFE
Actualizado: 19 de nov, 2025
Comparta en:
Bolivia jugará el repechaje al Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá
Bolivia jugará el repechaje al Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad