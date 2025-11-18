Síguenos en::
Colombianos en el exterior  / 'Cucho' Hernández reapareció en práctica del Betis con máscara protectora; ¿qué le pasó?

'Cucho' Hernández reapareció en práctica del Betis con máscara protectora; ¿qué le pasó?

El pereirano fue la gran novedad este martes en el entrenamiento del Betis, que se alista para el juego contra Girona de la Liga de España. ¡Entérese qué sucedió con el 'Cucho' Hernández!

Por: EFE
Actualizado: 18 de nov, 2025
'Cucho' Hernández en el Real Betis.
AFP

