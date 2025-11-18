'Cucho' Hernández reapareció en práctica del Betis con máscara protectora; ¿qué le pasó?

El delantero colombiano, Juan Camilo 'Cucho' Hernández, ha sido este martes 18 de noviembre la principal novedad en la vuelta al trabajo del Real Betis para preparar el duelo del próximo domingo contra el Girona en La Cartuja, sesión en la que el punta 'cafetero' se ha ejercitado con una máscara protectora tras su operación de cornetes de la pasada semana.

'Cucho' Hernández ya ha formado parte del grupo que dirige el chileno Manuel Pellegrini después de hacer trabajo específico tras su operación en la nariz y ha entrenado junto al primer internacional que ha vuelto de los compromisos con su selección, el centrocampista argentino Giovani Lo Celso.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano del Real Betis, en un partido de La Liga de España Getty Images

La actualidad del Real Betis

Quedan por incorporarse Pablo Fornals, quien este martes vuelve a La Cartuja con España, además del suizo Ricardo Rodríguez, los marroquíes Ez Abde y Sofyan Amrabat, el congoleño Cédrick Bakambu y el español sub-21 Pablo García, quienes se sumarán escalonadamente durante esta semana.

Publicidad

En las imágenes difundidas por el club, además de 'Cucho' y Lo Celso, también suma entrenamientos para su inminente vuelta a los terrenos de juego Isco Alarcón, quien podría volver a una convocatoria tras su larga convalecencia por una fractura en el peroné que se le produjo a fines del pasado agosto en un amistoso ante el Málaga.

El regreso del internacional de Arroyo de la Miel podría ser para el choque de este domingo o ya para el derbi ante el Sevilla, el próximo 30 de noviembre en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Publicidad

La única ausencia por lesión con la que cuenta Manuel Pellegrini es la del guardameta Pau López, quien convalece desde comienzos de noviembre de una rotura del tendón del músculo plantar delgado de su pierna derecha que se le diagnosticó tras las molestias sufridas en el calentamiento previo al partido contra el Mallorca.

¿Cuándo es Real Betis vs. Girona por la Liga de España?

Será este domingo 23 de noviembre en compromiso válido por la jornada número 13 y el Betis hará de local en el Benito Villamarín. La pelota rodará a las 10:15 de la mañana, en horario de Colombia.