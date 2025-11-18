Javier Gandolfi ya tendría nuevo trabajo; entrenaría a equipo que jugará Copa Libertadores

Desde el sur del continente se confirmaron novedades con respecto a Javier Gandolfi, quien hasta hace algunos meses fue director técnico de Atlético Nacional. El argentino, de 44 años, ya tendría nuevo trabajo y es en un club de su país, que de paso, jugará la Copa Libertadores del próximo año.

Según versiones de prensa de la nación del tango, Gandolfi sería el nuevo entrenador de Platense, escuadra que ganó el Torneo Apertura del balompié argentino este 2025, pero que en el segundo semestre del año en curso no tuvo los mejores resultados, causando así la salida de Cristian 'Kily' González.

En primera instancia la directiva del 'calamar' habría coqueteado con el retorno de Favio Orsi junto a Sergio Gómez; sin embargo, la oferta no llegó a buen puerto. Por lo tanto, el elegido terminó siendo el exDT de los 'verdolagas.

Javier Gandolfi, exdirector técnico de Atlético Nacional. Getty

"De no mediar inconvenientes, el exentrenador de Atlético Nacional Javier Gandolfi, será el nuevo DT de Platense y comenzaría su proceso la semana próxima, con el Trofeo de Campeones como primer objetivo. Claro, el Calamar no se metió en playoffs, pero espera por conocer a su rival como campeón del Apertura", escribió 'TyC Sports' en su página web.

A continuación este mismo medio sostuvo que el objetivo de Gandolfi será enderezar el rumbo de Platense, que pasó de ser campéon en Argentina, a ser de los peores en el Clausura.

¿Cómo le fue a Javier Gandolfi en Atlético Nacional?

El timonel argentino dirigió 51 partidos en el 'rey de copas' colombiano, logrando el 54,25 por ciento de los puntos. Además de ganar el título de la Superliga colombiana en el 2025.

Su salida de Atlético Nacional se presentó luego de que pusiera en cancha a cuatro jugadores extranjeros en el compromiso frente al Bucaramanga del pasado 13 de septiembre. Igualmente, la irregularidad en los resultados se sumó al error grave que cometió frente a los 'leopardos'.

"Estoy convencido, que con mi cuerpo técnico, hemos estado a la altura en el desarrollo de nuestras funciones, forjando una identificación con los valores y la tradición futbolística del club, sintiéndonos parte de la familia de Atlético Nacional desde el primer instante que llegamos a sus instalaciones. Me llevo atesorado el cariño recibido, hoy toca despedirse y continuar adelante, son decisiones que deben aceptarse y consensuarse siempre respetando y poniendo por delante a la Institución. No tengo dudas que Atlético Nacional seguirá cosechando éxitos y engrandeciendo su enorme historia", había dicho Gandolfi en un comunicado tras su marcha del verde paisa.