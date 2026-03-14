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Gol Caracol  / Bolivia se despide de sus hinchas, con la mira en el Mundial 2026; se viene el repechaje

Bolivia se despide de sus hinchas, con la mira en el Mundial 2026; se viene el repechaje

Este domingo la selección de Bolivia se medirá a Trinidad y Tobago ante su gente, para luego viajar para disputar el repechaje para el Mundial 2026, pensando en un cupo al torneo de la FIFA.

Por: EFE
Actualizado: 14 de mar, 2026
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Selección Bolivia
Selección Bolivia - Foto:
AFP

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