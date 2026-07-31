Hay buenas noticias en el Chelsea; nuevos detalles sobre Mykhaylo Mudryk

El delantero ucraniano del Chelsea Mijailo Mudryk, fue autorizado a volver a jugar con el club londinense, después de un acuerdo tras una suspensión por dopaje, anunció el viernes la Federación Inglesa de Fútbol (FA). El extremo de 25 años fue suspendido por cuatro años después de un control efectuado en 2024 en el que se detectó una débil concentración de meldonium, una sustancia prohibida.

El internacional ucraniano presentó un recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), pero desde entonces la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) modificó sus procedimientos. Si el control se hubiera efectuado actualmente con el mismo resultado no se habría violado la reglamentación antidopaje, destacó la FA en un comunicado. Por ese motivo, la FA y el jugador llegaron a un acuerdo con el visto bueno de la AMA.

"Mudryk reconoce haber cometido las violaciones de las reglas antidopaje que se le habían reprochado y acepta un periodo de ineligibilidad equivalente al tiempo ya cumplido en la fecha del acuerdo", afirmó la FA. Mudryk, que no juega desde noviembre de 2024, se unió al Chelsea en 2023, procedente del Shakhtar Donetsk.

En 73 partidos con los Blues firmó 10 tantos, sin llegar a brillar como se esperaba. Ahora tendrá una nueva oportunidad en el inicio de una nueva etapa, con la llegada del entrenador español Xabi Alonso. La noticia de su autorización para volver a jugar coincidió con el día en que el Chelsea pudo librarse de la retirada de seis puntos con la que había sido castigado en primera instancia, en un caso de 74 infracciones a las reglas de la FA sobre diversas cuestiones.



Mykhaylo Mudryk en su etapa con el Chelsea de Inglaterra - Foto: AFP

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En la apelación, el club londinense se libró de la retirada de puntos y fue castigado con una multa de 10 millones de libras (13,4 millones de dólares), que será destinada al fútbol amateur. La sanción también incluía una prohibición de fichar en dos ventanas del mercado, que queda en suspenso y no deberá en principio cumplir.

🇺🇦 VUELVE MYKHAYLO: Mudryk, jugador ucraniano de Chelsea que había sido sancionado en diciembre de 2024 por doping, informó en sus redes sociales que FA retiró la suspensión de 4 años que había aplicado sobre él.



¿Cómo ves su retorno a la actividad profesional con 25 años? pic.twitter.com/wq90gevHYr — SportsCenter (@SC_ESPN) July 31, 2026