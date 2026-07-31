Vea el gol de Jhon Solis con Birmingham vs. Barcelona, en juego de preparación

El colombiano Jhon Solís se reportó con gol en el partido de preparación entre Birmingham frente a Barcelona, que significó la igualdad parcial del compromiso.

Todo ocurrió al minuto 67' del partido, cuando en un tiro libre, el balón le cayó dentro del área a Klarer que de cabeza asistió al colombiano, y frente al portero, solo tuvo que empujar la pelota con pierna derecha, para anotar así el 2-2 parcial del partido frente a los 'culés'.

Cabe recordar que en las gradas se encuentra el inglés Jude Bellingham, quien asistió para seguir de cerca a su exequipo, con el que debutó como profesional hace algunos años.

Vea la jugada del gol acá:

¡JHON SOLÍS LO EMPATÓ PARA BIRMINGHAM!



El colombiano puso el 2-2 del conjunto inglés ante Barcelona. pic.twitter.com/jBC0PBQvW7 — DSPORTS (@DSports) July 31, 2026