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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol de Jhon Solis con Birmingham vs. Barcelona, en juego de preparación

Vea el gol de Jhon Solis con Birmingham vs. Barcelona, en juego de preparación

En la tarde de este viernes, el jugador colombiano que arrancó como titular con Birmingham, anotó para la igualdad parcial de su equipo frente a Barcelona, en juego de preparación. Vea la anotación acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de jul, 2026
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Jhon Solís con Birmingham
Jhon Solís con Birmingham
Birmingham

El colombiano Jhon Solís se reportó con gol en el partido de preparación entre Birmingham frente a Barcelona, que significó la igualdad parcial del compromiso.

Todo ocurrió al minuto 67' del partido, cuando en un tiro libre, el balón le cayó dentro del área a Klarer que de cabeza asistió al colombiano, y frente al portero, solo tuvo que empujar la pelota con pierna derecha, para anotar así el 2-2 parcial del partido frente a los 'culés'.

Cabe recordar que en las gradas se encuentra el inglés Jude Bellingham, quien asistió para seguir de cerca a su exequipo, con el que debutó como profesional hace algunos años.

Vea la jugada del gol acá:

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