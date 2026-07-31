Marc-André ter Stegen se despidió del Barcelona y ya tiene nuevo equipo

El portero Marc-André ter Stegen abandonó este viernes la concentración del Barcelona en St. George Park, la Ciudad Deportiva que la Federación Inglesa de Fútbol tiene a 50 km de Birminghan, para cerrar su cesión al Ajax. Ter Stegen se despidió de sus compañeros y el cuerpo técnico antes de volar rumbo a Amsterdam, donde esta temporada defenderá la portería del histórico equipo neerlandés.

Hacía semanas que el internacional alemán, de 34 años y con contrato con el equipo 'azulgrana' hasta 2028, estaba negociando con el Ajax, pero la operación no había podido cerrarse antes por una falta de acuerdo sobre las obligaciones fiscales que debía de asumir el jugador en su nuevo destino.

Tras ejercitarse esta mañana, el equipo dirigido por el alemán Hansi Flick, se medirá esta tarde del 31 de julio ante a Birminghan City en el St. Andrew's Stadium, ya sin Ter Stegen en la expedición. Por otro lado, con la salida del guardametas el equipo 'cule'

reduce su masa salarial y da un paso más en la reestructuración de la plantilla de cara a la nueva temporada. El alemán de 34 años, pone fin a una etapa de 12 años con el equipo español, proceso que inicio en el mes de Mayo de 2014. Con su proceso en el conjunto 'azulgrana', fue uno de los capitanes y una pieza clave en numerosos títulos. El arquero 'cule', ganó 16 títulos con el Barcelona, demtro de ellos se encuentran: 5 Ligas, 5 Copas del Rey, 3 Supercopas de España, 1 Champions League, 1 Supercopa de Europa y 1 Mundial de Clubes.



Marc-Andre Ter Stegen, arquero del Barcelona. /AFP

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Por su parte, el Ajax incorpora a un portero de amplia experiencia internacional con el objetivo de reforzar su proyecto deportivo. El club neerlandés confía en que Ter Stegen aporte liderazgo y seguridad bajo los palos en una campaña en la que aspira a recuperar protagonismo tanto en la Eredivisie como en las competiciones europeas.