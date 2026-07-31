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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Junior vs. Millonarios, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Liga BetPlay II-2026

Junior vs. Millonarios, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Liga BetPlay II-2026

Este sábado, en el estadio Romelio Martínez, Junior y Millonarios se enfrentarán por la fecha 2 del fútbol profesional colombiano. ¡Acá todos los detalles!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de jul, 2026
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Junior vs. Millonarios.
Junior vs. Millonarios.
COLPRENSA.

Junior vs. Millonarios acapara la atención en la segunda jornada de la Liga BetPlay II-2026, en la que varios equipos intentarán confirmar el buen inicio que tuvieron en el torneo, mientras otros buscarán recuperarse tras un arranque sin victorias.

En Barranquilla, Junior pondrá a prueba a Millonarios en otro de los encuentros estelares de la jornada, donde el conjunto rojiblanco llega impulsado por su triunfo por 2-1 sobre Deportes Tolima, mientras que los bogotanos intentarán sumar su primera victoria del semestre tras caer por 0-1 con Bucaramanga en El Campín.

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Real Madrid vs. Fiorentina, EN VIVO HOY; hora y dónde ver por TV el partido de preparación

Hora y dónde ver Junior vs. Millonarios

Fecha: sábado 1 de agosto de 2026.
Hora: 8:15 p.m. (hora Colombia).
Estadio: Romelio Martínez, en Barranquilla.
Transmisión: televisión cerrada.

Otros partidos de la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026

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Medellín que viene de quedar eliminado de la Copa Sudamericana tras caer ante Vasco da Gama en Brasil, recibirá al Deportivo Cali en un choque entre dos equipos que comenzaron con victoria en el rentado nacional.

Los antioqueños derrotaron por 3-2 al Pasto en la fecha inaugural, mientras que los vallecaucanos vencieron por 2-0 a Jaguares, por lo que ambos buscarán mantenerse en los primeros puestos de la clasificación.

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La jornada también tendrá la atención puesta en Santa Fe, que recibirá el domingo a Once Caldas después de clasificarse esta semana a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras pasarle por encima 0-3 al Caracas en Venezuela.

El conjunto bogotano, sin embargo, buscará revertir su mal inicio al haber caído, con un equipo suplente, 2-1 frente Águilas Doradas el pasado domingo, y tendrá enfrente a un rival que protagonizó la goleada de la primera fecha tras imponerse por 5-1 a Cúcuta.

Otro equipo que afrontará el desgaste internacional será Deportes Tolima, que visitará a Alianza con la necesidad de recuperarse luego de caer ante Junior en su debut liguero, mientras que Alianza, por su parte, rescató un empate 1-1 frente a Fortaleza en la jornada inaugural.

Atlético Nacional hará finalmente su estreno en el campeonato tras el aplazamiento de su partido frente a Boyacá Chicó y visitará a Jaguares, mientras América intentará confirmar su buen comienzo como local frente al propio Chicó después de derrotar por 0-2 a Internacional en Bogotá en la primera fecha.

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La jornada comenzó el jueves con el partido en el que el Bucaramanga, con una anotación del argentino Fabián Sambueza, igualó 1-1 con Llaneros, que consiguió el empate con un tanto del central Francisco Meza.

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