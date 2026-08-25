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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Johan Carbonero dejaría Brasil y seguiría los pasos de delantero de Selección Colombia, en Europa

Johan Carbonero dejaría Brasil y seguiría los pasos de delantero de Selección Colombia, en Europa

El habilidoso atacante del Internacional de Porto Alegre, Johan Carbonero, tiene una propuesta importante del fútbol europeo y ya habría charlas adelantadas. La plata, factor importante.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 25 de ago, 2026
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Johan Carbonero, delantero de la Selección Colombia, celebra su gol contra Nueva Zelanda, en partido preparatorio
Johan Carbonero, delantero de la Selección Colombia, celebra su gol contra Nueva Zelanda, en partido preparatorio
AFP

Johan Carbonero es uno de los futbolistas destacados del Internacional de Porto Alegre, de Brasil, y eso llamó la atención de un equipo en Europa, que ya estaría adelantando conversaciones con las partes involucradas, para poder fichar al colombiano.

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En el medio 'Globo Esporte' aseguraron que "el Krasnodar ruso lo ha incluido en su lista de posibles fichajes, ha contactado inicialmente con el jugador y el Inter, y está evaluando los próximos pasos", por lo que las próximas horas serán clave para definir el futuro del nacido en Santander de Quilichao.

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En el citado diario brasileño, explicaron que "para que el acuerdo se concrete, el club ruso deberá ofrecer una cantidad que satisfaga al Inter, pero el monto se mantiene en secreto. Sin embargo, el interés y las cifras presentadas son bien recibidas. Esta información fue publicada por la columna de Vaguinha en gzh y confirmada por ge".

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De hecho, hay luces sobre la alta cifra que pagarían por Johan Carbonero, ya que en el país sudamericano recuerdan que "fue adquirido por Colorado a principios de año. La directiva del club acordó pagar a Racing 4 millones de dólares estadounidenses (22 millones de reales al tipo de cambio de la época) ", por lo que solo una oferta superior a esa convencería al cuadro de Porto Alegre.

Y algo que facilitaría su traspaso de Brasil a Rusia sería que "el Inter tiene una relación con el Krasnodar. Fue del club ruso de donde Wanderson fue adquirido en 2022. Fichado a préstamo ese mismo año, el delantero destacó durante la temporada y el club de Porto Alegre acordó adquirirlo por 4,5 millones de euros (aproximadamente 24,8 millones de reales en ese momento)".

Johan Carbonero Internacional
Johan Carbonero celebra gol con Internacional
Inter Oficial

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En cuánto a los números de Carbonero en el Internacional, "ha disputado 67 partidos con el Inter, anotando 14 goles y dando siete asistencias. Su contrato es válido hasta el 31 de diciembre de 2029", dejando buenas estadísticas, y sobre todo destacando por su habilidad en el frente de ataque, que lo tuvo de hecho en varias convocatorias de la Selección Colombia.

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