Síguenos en::
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Brasil no tuvo problemas con Senegal: 2-0 en duelo preparatorio; Estevao marcó un golazo

Brasil no tuvo problemas con Senegal: 2-0 en duelo preparatorio; Estevao marcó un golazo

El futbolista del Chelsea, que ha marcado tres goles en sus últimos tres encuentros con Brasil, fue el socio ideal de Vinícius Júnior y Rodrygo Goes, este sábado en Londres.

Por: EFE
Actualizado: 15 de nov, 2025
Comparta en:
La Selección Brasil se impuso a Senegal en partido de preparación.
La Selección Brasil se impuso a Senegal en partido de preparación.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad