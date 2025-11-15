Tras declinar interés por el Pereira; Orlando Berrío y su equipo miran a otros clubes en Colombia

Desde hace algunas semanas salió a relucir en el ambiente del fútbol colombiano el nombre de Orlando Berrío, exjugador de Millonarios, Nacional y Flamengo, de Brasil, entre otros, y del empresario José Miguel Jaramillo por un anuncio del interés de comprar el Deportivo Pereira, equipo que pasa por afugias económicas, administrativas y deportivas en la Liga Betplay II, a tal punto que el técnico Rafael Dudamel decidió marcharse y los jugadores profesionales decidieron entrar en paro por la falta de pago.

Pese a esa intención de compra del cuadro risaraldense, hace unos días Jaramillo y Berrío emitieron una nota oficial en la que desistieron de continuar o entablar una negociación con los dueños de los 'matecañas'.

Sin embargo, luego del buen recibo, de encontrar apoyos desde diferentes frentes, tanto en el país, como a nivel internacional, el otrora delantero cartagenero y su socio estarían analizando los nombres de otros equipos de la Liga a los que podrían tocar la puerta.

José Miguel Jaramillo y Orlando Berrío Archivo particular

"El escenario ideal para nosotros, es un equipo de primera o segunda división en el fútbol colombiano, que sea histórico, que tenga una ciudad con posibilidades de expansión y desarrollo, que tenga una buena hinchada, fuel y que la estructura societaria nos permita tener una participación mayoritaria, para poder integrar los ideales que tenemos y un grupo de trabajo", explicó Jaramillo, quien asesora y trabaja junto al atacante Marlos Moreno, de Nacional, en diferentes negocios en los que vienen incursionando.

Publicidad

"Tenemos expectativas importantes, en este tiempo en el que se habló del Pereira, tuvimos algunos mensajes de personajes del fútbol acá en el país e igualmente del exterior, hay que recordar que Orlando dejó muy buenos acercamientos en clubes como Flamengo. Esperemos que se pueda adelantar un proyecto interesante, queremos aportar", complementó el empresario en contacto con Gol Caracol.